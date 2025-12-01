Израиль разрешил строительство новых поселений на Западном берегу

Как сообщает газета Haaretz, Решение принято на заседании Кабинета безопасности Израиля.

Проект был предложен министром финансов Бецалелем Смотричем и министром обороны Исраэлем Кацом.

Отмечается, что в секторе Газа с 7 октября 2023 года наблюдается ускорение строительства Израилем незаконных поселений и заявлений о расширении присутствия на Западном берегу. Здесь уже насчитывается 365 незаконных поселений.

Первое поселение на Западном берегу — «Кфар Эцион» на юге региона — было основано сразу после оккупации Израилем Западного берега и Восточного Иерусалима в 1967 году. Впоследствии там были построены сотни поселений.

По данным израильской неправительственной организации «Мир сейчас» (Peace Now), отслеживающей строительство незаконных поселений, за 2024 год (без учета Восточного Иерусалима) на оккупированном Западном берегу проживает около 3 млн палестинцев, в то время как численность израильских поселенцев превысила 500 тыс. человек.

Помимо 19 поселений, одобренных правительством 11 декабря, на палестинских землях существует 141 незаконное поселение, а также 224 несанкционированных.

Таким образом, общее число незаконных поселений на Западном берегу достигает 365.