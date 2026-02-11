Нетаньяху направляется в США на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой которых станет иранская ядерная программа и ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

По данным канцелярии израильского премьер-министра, встреча Нетаньяху с президентом США была назначена на более поздний срок, однако по инициативе израильской стороны визит был перенесен.

Сообщается, что цель таких изменений — лично донести до американской стороны позицию Израиля и представить обновленную разведывательную информацию по Ирану.

Ожидается, что израильский премьер выступит за ужесточение условий возможных договоренностей и будет настаивать на включении в переговорную повестку вопросов, связанных с иранской ракетной программой и поддержкой региональных вооруженных группировок.

Как мы ранее сообщали, Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме в среду, 11 февраля.

В Иране уже отреагировали на предстоящий визит главы израильского правительства. Официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает попытки внешнего вмешательства как фактор, способный нанести ущерб дипломатическому процессу.

— Нашей стороной на переговорах являются Соединенные Штаты, и именно им предстоит продемонстрировать способность действовать независимо от давления и разрушительных влияний, вредящих региону, — подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства. — Соединенные Штаты не должны позволять другим определять свою внешнюю политику, — отметил Багаи.

Он также заявил, что Израиль, по мнению Тегерана, неоднократно выступал против дипломатических инициатив в регионе и пытался сорвать любые процессы, ведущие к деэскалации.

Тегеран и Вашингтон возобновили непрямые переговоры в Маскате на прошлой неделе. В Иране подчеркивают, что диалог должен оставаться сосредоточенным исключительно на ядерной проблематике и вопросе отмены санкций, а обсуждение ракетной программы или региональной политики страны считают неприемлемым.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал переговоры в Омане шагом вперед и подтвердил приверженность своей администрации дипломатическому пути при условии соблюдения прав Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

В США, в свою очередь, заявляли о намерении продолжить контакты с Тегераном в ближайшее время, отметив, что предыдущий раунд переговоров был конструктивным.