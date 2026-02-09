Нетаньяху встретится с Трампом 11 февраля для обсуждения переговоров с Ираном

— Премьер-министр считает, что все переговоры должны включать в себя ограничение использования баллистических ракет и прекращение поддержки иранского альянса, — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

США и Исламская Республика Иран провели непрямые переговоры в пятницу в Омане. Трамп назвал их «очень хорошими» и сообщил, что запланированы новые встречи.

Израиль, близкий союзник США, считает, что Иран разрабатывает ядерное оружие, и добивается сворачивания его программы, хотя Иран настаивает на том, что его ядерные планы носят мирный характер. Израиль также выступает против иранской программы создания баллистических ракет и поддержки Ираном вооруженных группировок в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран и США провели очередной раунд переговоров в Омане.