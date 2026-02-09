РУ
    12:00, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Нетаньяху встретится с Трампом 11 февраля для обсуждения переговоров с Ираном

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в среду, чтобы обсудить переговоры США с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: Facebook_NEWSMAX

    — Премьер-министр считает, что все переговоры должны включать в себя ограничение использования баллистических ракет и прекращение поддержки иранского альянса, — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

    США и Исламская Республика Иран провели непрямые переговоры в пятницу в Омане. Трамп назвал их «очень хорошими» и сообщил, что запланированы новые встречи.

    Израиль, близкий союзник США, считает, что Иран разрабатывает ядерное оружие, и добивается сворачивания его программы, хотя Иран настаивает на том, что его ядерные планы носят мирный характер. Израиль также выступает против иранской программы создания баллистических ракет и поддержки Ираном вооруженных группировок в регионе.

    Ранее сообщалось, что Иран и США провели очередной раунд переговоров в Омане.

