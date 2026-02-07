Иран и США завершили очередной раунд переговоров в Омане

Иранские СМИ сообщили о завершении очередного раунда непрямых переговоров между Ираном и США, прошедших в Омане. По данным агентства IRNA, стороны достигли понимания о необходимости продолжения переговорного процесса, после чего делегации вернутся в свои столицы для консультаций.

Переговоры продолжались несколько часов и проходили в непрямом формате при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В переговорах также принимал участие советник президента США Джаред Кушнер.

— Эти переговоры стали хорошим началом, — заявил Аббас Арагчи, добавив, что стороны вернутся в свои столицы для дальнейших консультаций.

Он также отметил наличие атмосферы недоверия между Тегераном и Вашингтоном, которую, по его словам, необходимо преодолеть для продвижения диалога. По информации IRNA, в ходе переговоров вопросы региональной безопасности, ракетной программы и иные темы не обсуждались.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что переговоры позволили прояснить позиции обеих сторон и определить возможные направления дальнейшего прогресса. По его словам, следующий раунд консультаций может состояться в ближайшие дни.

Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.

It was useful to clarify both Iranian and American thinking and identify areas for possible progress. We aim to reconvene in due course, with the results to be considered carefully in Tehran and Washington. pic.twitter.com/OWctzf2CXA — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2026

Переговоры стали первым прямым дипломатическим контактом такого уровня после прошлогоднего обострения, вызванного ударами США по иранским ядерным объектам в ходе 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном. Они проходят на фоне сохраняющихся угроз военной эскалации и жестких заявлений со стороны Вашингтона и Тегерана.