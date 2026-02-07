РУ
    Иран и США завершили очередной раунд переговоров в Омане

    Контакты сторон продолжились в условиях сохраняющегося недоверия и высокой региональной напряженности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран и США завершили очередной раунд переговоров в Омане
    Фото: x.com / @badralbusaidi

    Иранские СМИ сообщили о завершении очередного раунда непрямых переговоров между Ираном и США, прошедших в Омане. По данным агентства IRNA, стороны достигли понимания о необходимости продолжения переговорного процесса, после чего делегации вернутся в свои столицы для консультаций.

    Переговоры продолжались несколько часов и проходили в непрямом формате при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В переговорах также принимал участие советник президента США Джаред Кушнер.

    — Эти переговоры стали хорошим началом, — заявил Аббас Арагчи, добавив, что стороны вернутся в свои столицы для дальнейших консультаций.

    Он также отметил наличие атмосферы недоверия между Тегераном и Вашингтоном, которую, по его словам, необходимо преодолеть для продвижения диалога. По информации IRNA, в ходе переговоров вопросы региональной безопасности, ракетной программы и иные темы не обсуждались.

    Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что переговоры позволили прояснить позиции обеих сторон и определить возможные направления дальнейшего прогресса. По его словам, следующий раунд консультаций может состояться в ближайшие дни.

    Переговоры стали первым прямым дипломатическим контактом такого уровня после прошлогоднего обострения, вызванного ударами США по иранским ядерным объектам в ходе 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном. Они проходят на фоне сохраняющихся угроз военной эскалации и жестких заявлений со стороны Вашингтона и Тегерана.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
