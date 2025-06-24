Израиль против Ирана: итоги двенадцатидневной войны

Изящное решение

Особенно важно это было для Ирана, который накануне стоял перед самым тяжелым выбором в своей новейшей истории – начинать эскалацию практически на всем пространстве Ближнего Востока с непредсказуемыми для него последствиями или уступить превосходящей силе с рисками потерять лицо, что недопустимо в восточной системе координат. Оба варианта были плохими.

В итоге решение было найдено, и оно оказалось достаточно изящным. Иран нанес удар по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, но предупредил об этом США. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на иранские источники. По информации газеты, Иран «должен был символически нанести ответный удар по США, но в то же время осуществить его таким образом, чтобы позволить всем сторонам выйти из игры». Собственно, это было повторением историй с ударом по американским базам в Ираке в 2020 году после убийства генерала Касема Сулеймани или с ударом по Израилю в 2024 году, когда Тегеран предупредил об этом заранее своих соседей по Персидскому заливу.

Иранцы заявили, что отправили на базу в Катаре столько ракет, сколько бомб американцы сбросили на Иран в ночь на 22 июня. Таким образом они как раз подчеркивали символизм ситуации. Естественно, что ПВО базы сбило все ракеты. Причем, было заявлено, что их сбивало ПВО Катара, вооруженные силы этой страны также используют «Аль-Удейд».

Понятно, что сложно определить, кто именно сбивал иранские ракеты – катарцы или американцы. Но символизм здесь заключался в том, что Катар - ключевой переговорщик на Ближнем Востоке, в том числе это страна, которая всегда поддерживала тесные отношения с Ираном. Можно предположить, что именно поэтому для удара была выбрана именно база в Катаре, а не те из 10 американских баз, которые раскиданы по всему региону – от Сирии до Бахрейна. Хотя днем 23 июня сообщалось о вроде бы нанесенном ударе иранцев по американской базе в Сирии. Но об этом было сказано как-то между делом. Но даже если такой удар был нанесен, то его затмила история с ударом по Катару.

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Если Тегеран действительно предупредил Вашингтон и Доху о готовящемся ударе, и все участники процесса знали, что ущерба не будет, тогда можно предположить, что Катар таким образом фактически оказал Ирану услугу. Потому что удар по любой другой стране, где находились американские базы, создал бы ситуацию неопределенности. Каждая такая страна должна была задуматься о своей реакции, что заняло бы какое-то время. Чем больше времени потребовалось бы для поиска варианта выхода из ситуации, тем было бы сложнее.

Тель-Авив и Тегеран нашли оптимальный вариант

Однако в данной ситуации все было решено в считанные часы. Рано утром 24 июня уже сообщили, что эмир Катара выступил посредником между Ираном и США в вопросе завершения конфликта. Более того, Трамп написал, что завершилась и война между Ираном и Израилем. То есть, власти Катара не просто вели переговоры об атаке на аэродром на своей территории, но сразу же выступили посредником в урегулировании конфликта, который угрожал перейти в региональный.

Для такого сильного тактического хода необходимо иметь серьезные возможности, в первую очередь доверительные коммуникации с обеими сторонами конфликта. Но так как сложно себе представить, что все решалось на ходу, скорее всего необходимые решения были приняты заранее. Трудно представить, что стороны могли за пару часов согласовать условия выхода из игры с «сохранением лица».

Самым надежным барометром всегда является поведение рынков, в данном случае самого важного – рынка нефти. Фьючерсы на нефть упали практически сразу после того, как стало понятно, что большой войны не будет. В свою очередь это стало очевидным, когда в ночь удара по базе «Аль-Удейд» стороны стали говорить о том, что завершают свои действия.

Агентство Reuters ночью сообщило, что Израиль планирует завершить конфликт с Ираном и ищет «оптимальный вариант». Трамп в своей социальной сети Truth Social сказал, что Израиль и Иран достигли «полной договоренности о прекращении огня». При этом, по его словам, сначала армии стран завершат «заключительные операции». Потом прекратят удары, и таким образом война закончится.

Ночью Иран еще запускал ракеты по Израилю, одна попала в жилой дом в Беэр-Шеве, погибло 4 человека. В 9 утра по времени Астаны в Иране объявили о начале прекращения огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в сети X, что вооруженные силы «до последней минуты проводили военные операции против Израиля». Очевидно, что это как раз является вопросом выхода из войны с сохранением лица, чтобы все произошедшее не выглядело поражением.

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Хотя все равно все будут задавать вопросы, кто выиграл, и кто проиграл в этой 12-дневной войне, и что вообще это было? В любом случае очевидно, что в мире вздохнули с облегчением. Такое быстрое завершение конфликта, который угрожал глобальным кризисом в стратегически важном регионе Ближнего Востока без сомнения выглядит лучшим решением из всех возможных.

Причем, это выгодно в том числе и для Израиля, который 12 дней наносил удары по иранской военной промышленности и который дождался вмешательства США с их противобункерными бомбами. Для Тель-Авива продолжение войны не имело большого смысла.

Понятно, что ему удалось отбросить иранскую ядерную программу на некоторое время назад. Но для дальнейшего продолжения войны у Израиля не было соответствующей стратегии. Добиться смены власти в Иране было маловероятно, но даже для простого продолжения ударов с воздуха не хватило бы ресурсов. В то время, как ракетные удары Ирана по Израилю были весьма чувствительны.

Но еще более важным было то, что даже если бы Иран продолжал запускать ракеты по Израилю, условно, раз или два в месяц, как, к примеру, хуситы из Йемена, это серьезно бы сказалось на его экономике. В то время, как для стабильного развития израильской экономики с ее высокотехнологическими отраслями важны соответствующие условия, в первую очередь люди. Естественно, что высокооплачиваемые специалисты не станут жить под постоянной угрозой ракетных ударов.

Удары США стали финальной точкой

Если говорить о США, то они вмешались в тот момент, когда воздушное наступление Израиля стало заходить в тупик. Израильтяне не могли достать подземные уровни объектов во Фордо и Натанзе, где производилось обогащение урана. В то же время они не могли атаковать объекты гражданской инфраструктуры, в частности, продажи иранской нефти осуществлялись даже во время этой войны. Против наверняка выступали американцы и страны Персидского залива. Потому что, если бы Иран оказался бы загнанным в угол, то он мог начать полномасштабную войну в регионе. По крайней мере, радикалы в иранских силовых кругах наверняка были к этому готовы. Нельзя также забывать о традициях мученичества в шиитской идеологии.

По сути, своим ударом по ядерным объектам США поставили своего рода финальную точку в израильском нападении на Иран. Вопрос даже не в том, повредил ли этот удар подземные уровни объекта в Фордо или нет, сохранил ли Иран запасы обогащенного до 60% урана, или же они оказались запечатаны в горе под Фордо. Для того, чтобы дальше обогащать уран нужно оборудование – центрифуги. Они чувствительны к внешним воздействиям, например, если отключить электричество, то их работу уже не восстановить.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA

То есть, в ходе удара скорее всего полностью разрушена инфраструктура обогащения урана, но также разрушена и инфраструктура по производству центрифуг. Это означает, что теперь Ирану придется тратить много средств на восстановление всех производств. Если учесть, что ударам подвергались еще и инфраструктура по производству ракет, беспилотников, ракетного топлива и т.д., то можно представить масштаб затрат на их восстановление.

У иранских военных и корпуса КСИР возможно теперь не будет средств на такие программы. С одной стороны, явно будет продолжаться падение цен на нефть. Стоит обратить внимание на слова Трампа в адрес министерства энергетики США – «бури, детка, бури!!! Я имею ввиду сейчас», которые он сказал 23 июня. Понятно, что это было вызвано сложившейся ситуации после американского удара по Ирану. Однако идея снижения цен на нефть явно остается среди приоритетов политики Трампа.

Какой будет иранская политика?

С другой стороны, после этой войны и падения «оси сопротивления» Ирану уже, собственно, незачем тратить такие деньги на восстановление всех своих военных программ. Конечно, идея реванша наверняка останется важным фактором иранской политики. Но при таком очевидном неравенстве сил, которые были проявлены во время этой войны, и тем более в условиях изоляции, ему будет сложно опередить Израиль и тем более США. В частности, где Иран сможет приобрести новые комплексы ПВО, способные противостоять самолетам 5-го поколения F-35.

К тому же, властям в Тегеране надо думать о собственной популярности в обществе, здесь есть свои вопросы. Тем более, что, судя по всему, предстоит передача власти от аятоллы Али Хаменеи его преемнику. Собственно, вся эта история предоставляет возможность, условно говоря, «спустить дело на тормозах». Власти могут, например, недофинансировать военных и КСИР, причем, по объективным причинам. На первый план выходит выживание системы, и наступательная внешняя политика для этого не очень подходит.

Кроме того, мы не знаем о деталях достигнутых договоренностей, все-таки какие-то условия обсуждались. Среди возможных условий как раз и находится вопрос о примерно 400 кг обогащенного до 60% урана. Скорее всего судьба этого урана будет предметом дальнейших переговоров о снятии санкций. Теперь для Ирана последнее имеет особое значение, если уж наметилась тенденция падения цен на нефть.

Коллаж: Canva

Последствия, в том числе для Казахстана

Безусловно, самое главное сейчас – это то, что большой войны удалось избежать. Особенно это важно для нашего региона, все-таки мы очень близко находимся к Ближнему Востоку. Тем более, что монархии Персидского залива играют важную стабилизирующую роль в целом ряде ранее всегда проблемных стран. К примеру, в Афганистане и Сирии. Кроме того, они важные источники инвестиций, в том числе для нашего региона. Стоит также учитывать будущие проекты развития, которые эти страны планируют с США. Важным фактором является «соглашение Авраама» (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств – прим.ред.), которое Трамп продвигал еще в свое первое президентство.

Конечно, стоит отметить действия Трампа - вдруг оказалось, что он весьма решителен, несмотря на известную склонность делать громкие заявления, а потом откладывать их на условные две недели. Но также заметно, что, по крайней мере, на Ближнем Востоке, он весьма последователен в своих действиях.

В любом случае мир меняется, увеличивается темп событий и требования к скорости принятия решений, и надо быть готовыми к этому.