США и Иран начали переговоры в Омане

В столице Омана Маскате стартовали непрямые переговоры между представителями США и Ирана. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В консультациях также планирует принять участие советник президента США Джаред Кушнер. Переговоры проходят при посредничестве Омана.

Вашингтон заявляет о готовности вернуться к дипломатии по иранской ядерной программе, однако настаивает на расширении повестки переговоров за счет обсуждения баллистических ракет, региональной политики Тегерана и ситуации с правами человека. Власти Ирана, в свою очередь, подчеркивают, что готовы обсуждать исключительно ядерный вопрос.

— Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и ясной памятью о событиях прошлого года. Мы действуем добросовестно и твердо отстаиваем свои права. Обязательства должны выполняться, — заявил Аббас Арагчи.

Тегеран неоднократно называл свою ракетную программу «красной линией» и исключал любые переговоры по вопросам оборонного потенциала. Накануне иранское государственное телевидение сообщило о развертывании одной из новейших баллистических ракет большой дальности «Хорремшехр-4» на подземных объектах Корпуса стражей исламской революции.

При этом, по данным источников, на которые ссылаются международные СМИ, Иран допускает ограниченную гибкость по вопросам обогащения урана, включая возможную передачу части высокообогащенного урана и принятие нулевого уровня обогащения в рамках консорциума при условии снятия санкций, восстановленных после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

Переговоры проходят на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном. В июне прошлого года США нанесли удары по иранским ядерным объектам, присоединившись к завершающей стадии 12-дневной израильской кампании. После этого Иран заявил о приостановке работ по обогащению урана.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае провала дипломатии у Вашингтона остаются иные варианты действий. Иран, в свою очередь, заявлял о готовности к жесткому ответу на любые военные удары и указывал на риски для стран региона, на территории которых размещены американские военные базы.