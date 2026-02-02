РУ
    Иран предупредил о риске региональной войны в случае нападения США

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что возможная агрессия со стороны США не ограничится локальными рамками, а неизбежно станет масштабной региональной войной, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Anadolu

    — Мы никогда не станем инициаторами войны, но на любое нападение ответим сокрушительным ударом, — заявил верховный лидер Исламской Республики. 

    В своем выступлении в преддверии 47-й годовщины победы Исламской революции и в годовщину возвращения имама Хомейни в Иран, он затронул вопросы национальной безопасности, недавних беспорядков внутри страны и коренных причин многолетнего противостояния с США.

    Как сообщает IRNA, лидер Ирана сравнил недавние волнения в стране с попыткой государственного переворота. По его словам, целью атак на полицию, государственные учреждения, мечети и банки была дестабилизация управления страной, однако этот «заговор» был успешно подавлен.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на фоне ухудшения экономической ситуации, резкого падения курса национальной валюты и роста инфляции в Тегеране вспыхнули протесты, которые распространились и на другие города страны.

    На фоне напряженности вокруг Ирана в конце января авианосная группа США прибыла на Ближний Восток.

    Ранее глава МИД Ирана заявил, что несмотря на угрозу американского удара, Тегеран уверен в возможности достичь соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. 

