Авианосная группа США прибыла на Ближний Восток на фоне напряженности вокруг Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в понедельник, что авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его корабли находятся в регионе Ближнего Востока с целью усиления оборонных возможностей и поддержания региональной стабильности.

В опубликованных ведомством материалах отмечается, что авианосная группа выполняет плановое развертывание, а экипаж осуществляет рутинные работы во время перехода через Индийский океан.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

По данным источников CNN, авианосная ударная группа находится в Индийском океане, что позволяет ей при необходимости оперативно поддержать возможные военные операции США, в том числе, связанные с Ираном. При этом подчеркивается, что корабли не обязательно занимают окончательные позиции для нанесения удара, а окончательных решений о военных действиях принято не было.

USS Abraham Lincoln carrier strike group has just been spotted hanging off the south east of Oman.

It is within strike range of Iran, but hiding behind the Gulf means it has less vulnerability to anti ship missile fire. pic.twitter.com/c7W6afXYkA — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) January 26, 2026

На фоне протестов в Иране президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает различные варианты реагирования, включая силовые меры, однако также допускал возможность переговоров с Тегераном.

В Тегеране на этом фоне усилилась официальная риторика. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что появление американских кораблей не влияет на оборонную решимость страны, отметив, что вооруженные силы Ирана готовы к реагированию на любые действия. Ранее иранские военные заявили о росте эффективности ракетных возможностей после июньского конфликта с Израилем.

Иранские власти также предупреждают, что возможный удар США может повлечь за собой ответные действия против американских интересов и союзников в регионе. В свою очередь, проиранские вооруженные формирования в регионе заявляют о готовности поддержать Тегеран в случае эскалации.

Ранее Трамп заявил о направлении американской «армады» в сторону Ирана. Глава КСИР Ирана предупредил США и Израиль.