    23:41, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Авианосная группа США прибыла на Ближний Восток на фоне напряженности вокруг Ирана

    Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в зону ответственности Центрального командования США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    авианосец США
    Фото: x.com / @CVN_72

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в понедельник, что авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его корабли находятся в регионе Ближнего Востока с целью усиления оборонных возможностей и поддержания региональной стабильности.

    В опубликованных ведомством материалах отмечается, что авианосная группа выполняет плановое развертывание, а экипаж осуществляет рутинные работы во время перехода через Индийский океан.

    По данным источников CNN, авианосная ударная группа находится в Индийском океане, что позволяет ей при необходимости оперативно поддержать возможные военные операции США, в том числе, связанные с Ираном. При этом подчеркивается, что корабли не обязательно занимают окончательные позиции для нанесения удара, а окончательных решений о военных действиях принято не было.

    На фоне протестов в Иране президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает различные варианты реагирования, включая силовые меры, однако также допускал возможность переговоров с Тегераном.

    В Тегеране на этом фоне усилилась официальная риторика. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что появление американских кораблей не влияет на оборонную решимость страны, отметив, что вооруженные силы Ирана готовы к реагированию на любые действия. Ранее иранские военные заявили о росте эффективности ракетных возможностей после июньского конфликта с Израилем.

    Иранские власти также предупреждают, что возможный удар США может повлечь за собой ответные действия против американских интересов и союзников в регионе. В свою очередь, проиранские вооруженные формирования в регионе заявляют о готовности поддержать Тегеран в случае эскалации.

    Ранее Трамп заявил о направлении американской «армады» в сторону Ирана. Глава КСИР Ирана предупредил США и Израиль. 

