    20:30, 23 Январь 2026 | GMT +5

    «Держим палец на спусковом крючке»: глава КСИР Ирана предупредил США и Израиль

    Риторика иранского военного руководства в отношении США и Израиля вновь ужесточилась на фоне внутренней нестабильности в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Мохаммад Пакпур
    Фото: FarsNews

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Мохаммад Пакпур заявил, что силы КСИР находятся в состоянии полной боевой готовности и предупредил США и Израиль от «ошибочных расчетов» после массовых протестов в Исламской Республике. Об этом сообщают иранские СМИ.

    По его словам, Иран извлек уроки из июньского 12-дневного конфликта и не допустит повторения подобных сценариев.

    — Мы предупреждаем «сионистский режим» и Соединенные Штаты избегать любых просчетов, опираясь на исторический опыт и уроки 12-дневной навязанной войны, чтобы не столкнуться с еще более болезненной и трагической судьбой, — заявил Пакпур.

    Он подчеркнул, что КСИР полностью готов выполнить приказы верховного главнокомандующего.

    — Корпус стражей исламской революции и дорогой нам Иран держат палец на спусковом крючке, находятся в большей готовности, чем когда-либо, и готовы выполнить приказы и меры верховного главнокомандующего — лидера, который дороже им собственной жизни, — заявил командующий, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Заявление было распространено в письменном виде и зачитано по иранскому центральному телевидению в четверг, в день национального праздника, посвященного Корпусу стражей исламской революции — структуре, созданной для защиты Исламской революции 1979 года от внутренних и внешних угроз.

    Генерал Пакпур возглавил КСИР в прошлом году после гибели своего предшественника Хосейна Салами, который стал одним из нескольких высокопоставленных иранских военных, погибших в результате израильского удара в ходе 12-дневной войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно допускал возможность новых военных действий против Ирана после того, как Вашингтон поддержал и присоединился к израильской операции в рамках 12-дневной войны в июне. Накануне он заявил, что американские военные корабли движутся к Ирану.

    Иран Мировые новости Израиль США Конфликт
