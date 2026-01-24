«Держим палец на спусковом крючке»: глава КСИР Ирана предупредил США и Израиль

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Мохаммад Пакпур заявил, что силы КСИР находятся в состоянии полной боевой готовности и предупредил США и Израиль от «ошибочных расчетов» после массовых протестов в Исламской Республике. Об этом сообщают иранские СМИ.

По его словам, Иран извлек уроки из июньского 12-дневного конфликта и не допустит повторения подобных сценариев.

— Мы предупреждаем «сионистский режим» и Соединенные Штаты избегать любых просчетов, опираясь на исторический опыт и уроки 12-дневной навязанной войны, чтобы не столкнуться с еще более болезненной и трагической судьбой, — заявил Пакпур.

IRGC Chief Stresses 'Finger on Trigger', Warns US, Israel Against 'Miscalculations'https://t.co/GPf1INWVf2 pic.twitter.com/U3XHXwVlCs — Fars News Agency (@EnglishFars) January 23, 2026

Он подчеркнул, что КСИР полностью готов выполнить приказы верховного главнокомандующего.

— Корпус стражей исламской революции и дорогой нам Иран держат палец на спусковом крючке, находятся в большей готовности, чем когда-либо, и готовы выполнить приказы и меры верховного главнокомандующего — лидера, который дороже им собственной жизни, — заявил командующий, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Заявление было распространено в письменном виде и зачитано по иранскому центральному телевидению в четверг, в день национального праздника, посвященного Корпусу стражей исламской революции — структуре, созданной для защиты Исламской революции 1979 года от внутренних и внешних угроз.

Генерал Пакпур возглавил КСИР в прошлом году после гибели своего предшественника Хосейна Салами, который стал одним из нескольких высокопоставленных иранских военных, погибших в результате израильского удара в ходе 12-дневной войны.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно допускал возможность новых военных действий против Ирана после того, как Вашингтон поддержал и присоединился к израильской операции в рамках 12-дневной войны в июне. Накануне он заявил, что американские военные корабли движутся к Ирану.