Трамп заявил о направлении американской «армады» в сторону Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в сторону Ирана военно-морскую «армаду», при этом выразив надежду, что применять ее не потребуется. Об этом он сообщил журналистам в четверг на борту президентского самолета Air Force One по пути в США после участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

.@POTUS: «We’re watching Iran. We have a lot of ships going that direction just in case… We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won’t have to use it. We’ll see.» pic.twitter.com/eL0sRyJb6u — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 23, 2026

Как сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц, выступивших на условиях анонимности, в ближайшие дни на Ближний Восток прибудут авианосец USS Abraham Lincoln и несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением,

Кроме того, рассматривается возможность развертывания дополнительных систем противовоздушной обороны, которые могут быть использованы для защиты американских военных баз в регионе от возможного удара со стороны Ирана.

Напомним, ранее Иран пригрозил поразить американские базы на Ближнем Востоке в случае агрессии против Исламской республики.

— У нас много кораблей, которые направляются в ту сторону — на всякий случай. Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними наблюдаем, — заявил Трамп.

Позднее он добавил:

— У нас есть армада, которая движется в этом направлении, и, возможно, нам не придется ее использовать.

Как сообщают международные СМИ, переброска сил расширяет возможности американской администрации как для усиления защиты своих объектов на Ближнем Востоке в условиях роста напряженности, так и для потенциальных дополнительных военных действий. В июне США уже нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы.

According to my estimate, and if it hasn’t stopped en route, the aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) could enter the Arabian Sea today. https://t.co/UgvOxMmPXb pic.twitter.com/kfFIrYlMRn — MenchOsint (@MenchOsint) January 22, 2026

Военные корабли начали движение из Азиатско-Тихоокеанского региона на прошлой неделе на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после жесткого подавления протестов в Иране в последние месяцы. Трамп ранее неоднократно угрожал вмешательством в ответ на убийства протестующих, однако на прошлой неделе смягчил риторику, заявив, что сумел добиться прекращения казней заключенных.

В четверг он вновь повторил это утверждение, заявив, что Иран отменил почти 840 смертных приговоров после его угроз.

— Я сказал: если вы повесите этих людей, по вам будет нанесен удар сильнее, чем когда-либо прежде. Это сделает то, что мы сделали с вашей ядерной программой, похожим на пустяки, — заявил Трамп. — За час до того, как должно было произойти это ужасное событие, они отменили казни, — добавил он, назвав произошедшее «хорошим знаком».

Американские военные и ранее периодически наращивали присутствие на Ближнем Востоке в периоды роста напряженности, как правило в оборонительных целях. Однако в прошлом году США осуществили масштабную переброску сил в регион накануне июньских ударов по иранской ядерной инфраструктуре.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы вновь применить силу, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу.

Накануне власти Ирана впервые озвучили число погибших в ходе протестов.