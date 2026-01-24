РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп заявил о направлении американской «армады» в сторону Ирана

    Военно-политическая напряженность вокруг Ирана вновь усиливается на фоне жестких сигналов из Вашингтона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Трамп заявил о направлении американской «армады» в сторону Ирана
    Фото: x.com \ @CVN_72

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в сторону Ирана военно-морскую «армаду», при этом выразив надежду, что применять ее не потребуется. Об этом он сообщил журналистам в четверг на борту президентского самолета Air Force One по пути в США после участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц, выступивших на условиях анонимности, в ближайшие дни на Ближний Восток прибудут авианосец USS Abraham Lincoln и несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением,

    Кроме того, рассматривается возможность развертывания дополнительных систем противовоздушной обороны, которые могут быть использованы для защиты американских военных баз в регионе от возможного удара со стороны Ирана.

    Напомним, ранее Иран пригрозил поразить американские базы на Ближнем Востоке в случае агрессии против Исламской республики.

    — У нас много кораблей, которые направляются в ту сторону — на всякий случай. Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними наблюдаем, — заявил Трамп.

    Позднее он добавил:

    — У нас есть армада, которая движется в этом направлении, и, возможно, нам не придется ее использовать.

    Как сообщают международные СМИ, переброска сил расширяет возможности американской администрации как для усиления защиты своих объектов на Ближнем Востоке в условиях роста напряженности, так и для потенциальных дополнительных военных действий. В июне США уже нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы.

    Военные корабли начали движение из Азиатско-Тихоокеанского региона на прошлой неделе на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после жесткого подавления протестов в Иране в последние месяцы. Трамп ранее неоднократно угрожал вмешательством в ответ на убийства протестующих, однако на прошлой неделе смягчил риторику, заявив, что сумел добиться прекращения казней заключенных.

    В четверг он вновь повторил это утверждение, заявив, что Иран отменил почти 840 смертных приговоров после его угроз.

    — Я сказал: если вы повесите этих людей, по вам будет нанесен удар сильнее, чем когда-либо прежде. Это сделает то, что мы сделали с вашей ядерной программой, похожим на пустяки, — заявил Трамп.

    — За час до того, как должно было произойти это ужасное событие, они отменили казни, — добавил он, назвав произошедшее «хорошим знаком».

    Американские военные и ранее периодически наращивали присутствие на Ближнем Востоке в периоды роста напряженности, как правило в оборонительных целях. Однако в прошлом году США осуществили масштабную переброску сил в регион накануне июньских ударов по иранской ядерной инфраструктуре.

    Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы вновь применить силу, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу.

    Накануне власти Ирана впервые озвучили число погибших в ходе протестов.

    Теги:
    Иран Мировые новости США Дональд Трамп Конфликт
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают