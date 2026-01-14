Иран предупредил соседние страны о возможных ударах по американским базам

Тегеран предупредил соседние страны, на территории которых размещены американские войска, о готовности нанести ответные удары по базам США в случае вмешательства Вашингтона в ситуацию вокруг протестов в Иране. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Предупреждения были адресованы государствам региона, принимающим американские военные контингенты. На этом фоне, как сообщает агентство со ссылкой на трех дипломатов, части персонала было рекомендовано покинуть базу «Аль-Удейд» — крупнейшую американскую авиабазу на Ближнем Востоке к вечеру среды.

Один из дипломатов охарактеризовал происходящее как «изменение режима размещения», подчеркнув, что речь не идет о приказе о полной эвакуации. Признаков масштабного вывода войск, подобного тому, который наблюдался перед иранским ракетным ударом по базе в 2025 году, зафиксировано не было.

База «Аль-Удейд» в Катаре является крупнейшим военным объектом США в регионе и размещает около 10 тысяч военнослужащих.

Накануне США призвали своих граждан покинуть Иран

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности вмешаться в поддержку протестующих в Иране. По данным правозащитных организаций, в ходе разгона протестов в стране погибли тысячи человек, однако официальные власти Ирана публиковали иные оценки.

В Тегеране на днях предупредили, что в случае атаки со стороны США американские военные объекты в регионе будут рассматриваться как цели для ответных ударов. В прошлом году после американских авиаударов по иранским объектам Иран уже наносил ракетный удар по базе США в Катаре.

В среду МИД Катара предупредил, что эскалация между США и Ираном будет иметь катастрофические последствия.