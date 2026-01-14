Эскалация между США и Ираном будет иметь катастрофические последствия – МИД Катара

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари в ходе брифинга сообщил, что Катар осуществляет попытки посредничества в урегулировании растущей на фоне последних событий в Иране напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

— Имеются ожидания, что текущая напряженность приведет к эскалации в регионе. Катар осуществляет меры по деэскалации. Мы знаем, что любая эскалация будет иметь катастрофические последствия для региона и за его пределами. Поэтому нам бы очень хотелось этого избежать, — передает Al Jazeera сообщение пресс-секретаря МИД Катара.

По его словам, дипломатия остается наиболее эффективным способом решения регионального кризиса. Совместно с партнерами и странами-соседями Катар работает в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу были представлены варианты возможных действий против Ирана. Пентагон проинформировал о широком наборе инструментов, выходящих за рамки традиционных авиаударов.

Иранские власти впервые озвучили масштаб потерь на фоне протестов, признав гибель около двух тысяч человек.