    00:45, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Эскалация между США и Ираном будет иметь катастрофические последствия – МИД Катара

    Доха предупреждает о катастрофических последствиях эскалации между Вашингтоном и Тегераном. Катар является участником контактов, направленных на стабилизацию региональной ситуации и урегулирование разногласий между США и Ираном, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари
    Фото: МИД Катара

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари в ходе брифинга сообщил, что Катар осуществляет попытки посредничества в урегулировании растущей на фоне последних событий в Иране напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

    — Имеются ожидания, что текущая напряженность приведет к эскалации в регионе. Катар осуществляет меры по деэскалации. Мы знаем, что любая эскалация будет иметь катастрофические последствия для региона и за его пределами. Поэтому нам бы очень хотелось этого избежать, — передает Al Jazeera сообщение пресс-секретаря МИД Катара.

    По его словам, дипломатия остается наиболее эффективным способом решения регионального кризиса. Совместно с партнерами и странами-соседями Катар работает в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что Дональду Трампу были представлены варианты возможных действий против Ирана. Пентагон проинформировал о широком наборе инструментов, выходящих за рамки традиционных авиаударов.

    Иранские власти впервые озвучили масштаб потерь на фоне протестов, признав гибель около двух тысяч человек.

    Азамат Бекжан
