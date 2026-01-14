Трампу представили военные и иные варианты действий в отношении Ирана

Президенту США Дональду Трампу были представлены варианты возможных действий против Ирана, включая военные, кибернетические и психологические меры. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских официальных лиц.

По данным телеканала, Пентагон проинформировал главу Белого дома о широком наборе инструментов, выходящих за рамки традиционных авиаударов. Источники отмечают, что кибероперации и психологические кампании могут проводиться как совместно с военными действиями, так и отдельно.

Окончательное решение о возможных действиях против Ирана принято не было. По словам собеседников телеканала, дипломатические каналы при этом остаются открытыми.

Сообщается, что команда национальной безопасности президента США планирует провести встречу в Белом доме для обсуждения обновленных вариантов реагирования на ситуацию в Иране. Не уточняется, будет ли в ней лично участвовать президент США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что американские военные рассматривают «очень жесткие варианты» действий, а также не исключал возможности вмешательства в случае гибели протестующих в Иране.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент «не боится использовать военные варианты, если сочтет это необходимым», подчеркнув при этом, что дипломатия остается для него приоритетным направлением.

По данным CBS News, иранская сторона одновременно передала через дипломатические каналы сигналы о готовности к обсуждению возможных переговоров, однако официального подтверждения проведения встречи на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном, а иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент.