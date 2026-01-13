Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

Об этом сообщила председатель Европарламента Роберты Метсолы в соцсети Х.

It cannot be business as usual.



As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.… — Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026

— Все может идти своим чередом». Пока храбрый народ Ирана продолжает бороться за свои права и свободы, сегодня я приняла решение запретить всем дипломатическим сотрудникам и любым другим представителям Исламской Республики Иран находиться во всех помещениях Европейского парламента, — написала она.

По словам Метсолы, запрет действует в Брюсселе, Страсбурге, Люксембурге и во всех представительствах парламента в европейских городах.

МИД Ирана вызвал европейских послов

Тем временем Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы выразить протест публичной поддержке антиправительственных протестов их государствами.

Как пишет Anadolu, внешнеполитическое ведомство представило видеоматериалы, которые, по словам иранских чиновников, демонстрировали акты насилия во время беспорядков, подчеркнув, что такие действия выходят за рамки мирных демонстраций и представляют собой организованный саботаж.

Иранские официальные лица попросили четырех послов передать видеоматериалы непосредственно в их министерства иностранных дел и призвали их правительства отозвать официальные заявления в поддержку протестующих.

Тегеран заявил, что любая политическая или медийная поддержка протестов представляет собой «неприемлемое вмешательство» во внутренние дела и национальную безопасность Ирана.

Напомним, текущая волна протестов в Иране началась 28 декабря на фоне резкого роста цен, после чего приобрела ярко выраженный антиправительственный характер.

Ранее Иран вызвал посла Великобритании из-за срыва флага в Лондоне.