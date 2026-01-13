РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:33, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Иран вызвал посла Великобритании из-за срыва флага в Лондоне

    Иранские власти заявили протест Лондону на фоне инцидента, произошедшего у дипломатического представительства страны в Великобритании, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран вызвал посла Великобритании из-за снятия флага над посольством в Лондоне
    Скриншот x.com / @DD_Geopolitics

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало британского посла в Тегеране после того, как участники акции протеста дважды сняли иранский флаг с здания посольства страны в Лондоне. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

    По данным иранской стороны, в ходе инцидента демонстранты сняли официальный флаг Исламской Республики Иран и на короткое время заменили его флагом с изображением льва и солнца — символом, использовавшимся в Иране до Исламской революции 1979 года. Впоследствии сотрудники посольства убрали данный флаг.

    В Тегеране сообщили, что в ходе встречи с британским дипломатом был выражен «решительный протест» в связи с произошедшим, а действия демонстрантов были расценены как недопустимые в отношении дипломатического представительства.

    Иранское государственное телевидение также сообщило, что власти выразили послу обеспокоенность деятельностью «определенной террористической организации, которая под прикрытием медиа распространяет ложь и поощряет насилие и терроризм».

    Конкретные названия в сообщении не приводились.

    Великобритания является местом расположения редакций персидской службы BBC и телеканала Iran International, деятельность которых на протяжении длительного времени подвергается критике со стороны иранских властей.

    Инцидент произошел на фоне резкой критики со стороны западных стран в адрес Тегерана в связи с действиями властей против участников антиправительственных протестов.

    На днях глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала иранские власти уважать право граждан на мирные протесты без угрозы насилия или преследования.

    Протесты в мире Иран Великобритания Мировые новости
