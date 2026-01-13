Иран вызвал посла Великобритании из-за срыва флага в Лондоне

Министерство иностранных дел Ирана вызвало британского посла в Тегеране после того, как участники акции протеста дважды сняли иранский флаг с здания посольства страны в Лондоне. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

По данным иранской стороны, в ходе инцидента демонстранты сняли официальный флаг Исламской Республики Иран и на короткое время заменили его флагом с изображением льва и солнца — символом, использовавшимся в Иране до Исламской революции 1979 года. Впоследствии сотрудники посольства убрали данный флаг.

The British ambassador in Tehran has been "summoned" following a protester removing the "allahu akbar" Iranian flag from the embassy in London and replacing it with the original and rightfully Lion and Sun Iranian flag. pic.twitter.com/gxRNtt6EP9 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 11, 2026

В Тегеране сообщили, что в ходе встречи с британским дипломатом был выражен «решительный протест» в связи с произошедшим, а действия демонстрантов были расценены как недопустимые в отношении дипломатического представительства.

Иранское государственное телевидение также сообщило, что власти выразили послу обеспокоенность деятельностью «определенной террористической организации, которая под прикрытием медиа распространяет ложь и поощряет насилие и терроризм».

Конкретные названия в сообщении не приводились.

Великобритания является местом расположения редакций персидской службы BBC и телеканала Iran International, деятельность которых на протяжении длительного времени подвергается критике со стороны иранских властей.

Инцидент произошел на фоне резкой критики со стороны западных стран в адрес Тегерана в связи с действиями властей против участников антиправительственных протестов.

На днях глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала иранские власти уважать право граждан на мирные протесты без угрозы насилия или преследования.

Читайте также: Власти Ирана сообщили о значимых задержаниях на фоне протестов.

Пезешкиан заявил о готовности провести реформы в Иране

Трехдневный траур по погибшим в ходе протестов объявили в Иране