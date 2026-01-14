Гибель около двух тысяч человек в ходе протестов впервые признали в Иране

Около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли в ходе протестов в Иране. Об этом во вторник в комментарии агентству Reuters сообщил иранский официальный представитель, говоривший на условиях анонимности.

Это первое признание столь высокого числа жертв со стороны властей с начала массовых общенациональных протестов, продолжающихся в Исламской республике уже две недели.

По словам источника, ответственность за гибель как протестующих, так и представителей силовых структур власти возлагают на лиц, которых они называют «террористами». При этом разбивка по категориям погибших предоставлена не была.

Текущие протесты, спровоцированные резким ухудшением экономической ситуации, стали самым серьезным внутренним вызовом для иранского духовного руководства по меньшей мере за последние три года.

Ранее правозащитные организации сообщали о сотнях погибших и тысячах задержанных. По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, к концу понедельника были зафиксированы более 10 700 арестов, однако данные цифры не подтверждены официально.

На этом фоне иранский оппозиционный ресурс Iran International заявил, что реальное число погибших может достигать порядка 12 тыс. человек.

At least 12,000 people were killed in the largest killing in Iran’s contemporary history, carried out largely over two consecutive nights on January 8 and 9, Iran International’s editorial board concluded, based on a review of sources and medical data.



В сообщении утверждается, что данные основаны на информации из различных источников внутри страны, включая структуры безопасности и медицинские учреждения. Эти сведения не подтверждены официальными властями и не могут быть независимо проверены.

Иранские власти ранее отвергали подобные оценки, заявляя, что протесты были использованы внешними силами и сопровождались насилием со стороны организованных групп.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

Во вторник США призвали своих граждан покинуть Иран.

