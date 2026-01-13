РУ
    США призывают своих граждан покинуть Иран

    Соединенные Штаты призывают своих граждан покинуть Иран поскольку протесты по всей стране усиливаются и могут перерасти в насилие, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Фото: report.az

    США опубликовали предупреждение и инструкцию для своих граждан на своем «виртуальном посольстве» в Иране.

    — Немедленно покиньте Иран. Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США, — предупреждается на сайте.

    Сообщается, что гражданам США следует ожидать перебоев в работе интернета и рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. Отмечено, что авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана, при этом несколько компаний приостановили полеты до 16 января.

    В случае невозможности покинуть страну рекомендуется укрыться дома и запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами.

    Рекомендуется избегать демонстраций и вести себя незаметно.

    Для лиц, имеющих двойное гражданство США и Ирана, рекомендуется выезжать из страны по иранским паспортам, так как иранское правительство не признает двойное гражданство, а предъявление американского паспорта может стать причиной для задержания.

    Отмечается, что правительство США не может гарантировать безопасность своим гражданам.

    Ранее сообщалось, что президент США объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

    Иран Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
