США призывают своих граждан покинуть Иран

США опубликовали предупреждение и инструкцию для своих граждан на своем «виртуальном посольстве» в Иране.

— Немедленно покиньте Иран. Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США, — предупреждается на сайте.

Сообщается, что гражданам США следует ожидать перебоев в работе интернета и рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. Отмечено, что авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана, при этом несколько компаний приостановили полеты до 16 января.

В случае невозможности покинуть страну рекомендуется укрыться дома и запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами.

Рекомендуется избегать демонстраций и вести себя незаметно.

Для лиц, имеющих двойное гражданство США и Ирана, рекомендуется выезжать из страны по иранским паспортам, так как иранское правительство не признает двойное гражданство, а предъявление американского паспорта может стать причиной для задержания.

Отмечается, что правительство США не может гарантировать безопасность своим гражданам.

Ранее сообщалось, что президент США объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.