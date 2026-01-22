Власти Ирана впервые озвучили число погибших в ходе протестов

Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщил о 3 117 погибших в ходе событий последних недель, об этом сообщают иранские официальные СМИ.

В заявлении отмечается, что 2427 человек из этого числа — это гражданские лица и сотрудники сил безопасности. Фонд по делам мучеников и ветеранов представляет собой государственную структуру, ведущую учет погибших с 1979 года, момента основания Исламской республики.

В фонде уточнили, что сведения основаны на данных Иранской организации судебной медицины, подведомственной судебной системе страны. При этом происшедшее квалифицировано как «террористические инциденты», а значительная часть погибших названа «случайными прохожими», ставшими жертвами беспорядочной стрельбы и насилия. Отдельно утверждается, что часть демонстрантов была убита в толпе «организованными террористическими элементами».

Это первое официальное заявление о потерях с момента начала протестов в конце декабря 2025 года, которые первоначально вспыхнули в Тегеране на фоне ухудшения экономической ситуации, резкого падения курса национальной валюты и роста инфляции, а затем распространились на другие города страны.

Ранее зарубежные правозащитные организации публиковали значительно более высокие оценки.

В частности, базирующееся в США агентство HRANA, критически настроенное к властям Ирана, заявляло о более чем 4,5 тыс. погибших. По утверждению организации, большинство из них являлись участниками протестов.

Day 25 of Iran’s protests: confirmed deaths reached 4,902, with 9,387 more under review. At least 7,389 severely injured and 26,541 arrested, amid an ongoing internet blackout.#IranProtests

More in HRANA’s report here:https://t.co/ifZdzPAdmq pic.twitter.com/wEQWfQRWsi — HRANA English (@HRANA_English) January 21, 2026

Иранские власти, включая президента Масуда Пезешкиана и главу МИД Аббаса Арагчи, ранее публично отвергали подобные оценки.

После расширения протестной активности и уличных столкновений, последовавших за призывами к акциям со стороны Резы Пехлеви — сына последнего иранского шаха, власти обвинили США и Израиль в поддержке «зачинщиков беспорядков» и нападениях на государственные и частные объекты. Полиция сообщила о сотнях задержанных, а судебные органы заявили об отсутствии «поблажек» в отношении причастных к насилию и вандализму.

На фоне происходящего США и ряд европейских стран ввели новый пакет санкций против Ирана, обвинив власти в «жестком подавлении протестов». В Европарламенте были ограничены контакты с иранскими дипломатами, а приглашение главы МИД Ирана на Всемирный экономический форум в Давосе было отозвано.

После публикации официальных данных Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что по оценке спецслужб, события последних недель рассматриваются как продолжение 12-дневной войны, произошедшей в июне, и возложил ответственность за эскалацию на США и Израиль, обвинив их в попытке подорвать общественную сплоченность и «сломить национальную волю» страны.

Читайте также: Рейсы Air Astana будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана.

В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране.