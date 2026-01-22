РУ
    Власти Ирана впервые озвучили число погибших в ходе протестов

    Впервые с начала массовых протестов озвучена официальная оценка числа погибших, существенно отличающаяся от данных, публикуемых зарубежными правозащитными организациями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Власти Ирана впервые озвучили число погибших в ходе протестов
    Фото: Anadolu

    Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщил о 3 117 погибших в ходе событий последних недель, об этом сообщают иранские официальные СМИ.

    В заявлении отмечается, что 2427 человек из этого числа — это гражданские лица и сотрудники сил безопасности. Фонд по делам мучеников и ветеранов представляет собой государственную структуру, ведущую учет погибших с 1979 года, момента основания Исламской республики.

    В фонде уточнили, что сведения основаны на данных Иранской организации судебной медицины, подведомственной судебной системе страны. При этом происшедшее квалифицировано как «террористические инциденты», а значительная часть погибших названа «случайными прохожими», ставшими жертвами беспорядочной стрельбы и насилия. Отдельно утверждается, что часть демонстрантов была убита в толпе «организованными террористическими элементами». 

    Это первое официальное заявление о потерях с момента начала протестов в конце декабря 2025 года, которые первоначально вспыхнули в Тегеране на фоне ухудшения экономической ситуации, резкого падения курса национальной валюты и роста инфляции, а затем распространились на другие города страны.

    Ранее зарубежные правозащитные организации публиковали значительно более высокие оценки.

    В частности, базирующееся в США агентство HRANA, критически настроенное к властям Ирана, заявляло о более чем 4,5 тыс. погибших. По утверждению организации, большинство из них являлись участниками протестов.

    Иранские власти, включая президента Масуда Пезешкиана и главу МИД Аббаса Арагчи, ранее публично отвергали подобные оценки.

    После расширения протестной активности и уличных столкновений, последовавших за призывами к акциям со стороны Резы Пехлеви — сына последнего иранского шаха, власти обвинили США и Израиль в поддержке «зачинщиков беспорядков» и нападениях на государственные и частные объекты. Полиция сообщила о сотнях задержанных, а судебные органы заявили об отсутствии «поблажек» в отношении причастных к насилию и вандализму.

    На фоне происходящего США и ряд европейских стран ввели новый пакет санкций против Ирана, обвинив власти в «жестком подавлении протестов». В Европарламенте были ограничены контакты с иранскими дипломатами, а приглашение главы МИД Ирана на Всемирный экономический форум в Давосе было отозвано.

    После публикации официальных данных Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что по оценке спецслужб, события последних недель рассматриваются как продолжение 12-дневной войны, произошедшей в июне, и возложил ответственность за эскалацию на США и Израиль, обвинив их в попытке подорвать общественную сплоченность и «сломить национальную волю» страны.

