РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 15 Январь 2026 | GMT +5

    В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране

    Вице-министра науки и высшего образования РК Талгата Ешенкулова спросили о ситуации с казахстанскими студентами в Иране на фоне продолжающихся протестов в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Студенты медики Медицина студенттері
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как заявил вице-министр, на сегодняшний день казахстанских студентов, обучающихся в Иране в рамках программ академической мобильности, нет.
    При этом в министерстве не ведется учет по студентам, самостоятельно обучающимся в иранских вузах.

    Ранее сообщалось, что около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли в ходе протестов в Иране.

    Текущие протесты, спровоцированные резким ухудшением экономической ситуации, стали самым серьезным внутренним вызовом для иранского духовного руководства по меньшей мере за последние три года.

    О том, по какому сценарию могут развиваться события, — в материале международного корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан Миннауки и высшего образования РК Комментарий Студенты Иран
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают