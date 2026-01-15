В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране

Как заявил вице-министр, на сегодняшний день казахстанских студентов, обучающихся в Иране в рамках программ академической мобильности, нет.

При этом в министерстве не ведется учет по студентам, самостоятельно обучающимся в иранских вузах.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли в ходе протестов в Иране.

Текущие протесты, спровоцированные резким ухудшением экономической ситуации, стали самым серьезным внутренним вызовом для иранского духовного руководства по меньшей мере за последние три года.

О том, по какому сценарию могут развиваться события, — в материале международного корреспондента агентства Kazinform.