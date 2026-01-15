В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране
Вице-министра науки и высшего образования РК Талгата Ешенкулова спросили о ситуации с казахстанскими студентами в Иране на фоне продолжающихся протестов в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как заявил вице-министр, на сегодняшний день казахстанских студентов, обучающихся в Иране в рамках программ академической мобильности, нет.
При этом в министерстве не ведется учет по студентам, самостоятельно обучающимся в иранских вузах.
Ранее сообщалось, что около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли в ходе протестов в Иране.
Текущие протесты, спровоцированные резким ухудшением экономической ситуации, стали самым серьезным внутренним вызовом для иранского духовного руководства по меньшей мере за последние три года.
О том, по какому сценарию могут развиваться события, — в материале международного корреспондента агентства Kazinform.