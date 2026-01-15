РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:49, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Рейсы Air Astana будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана

    Авиакомпания Air Astana информирует об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, передает агентство Kazinform.

    Самолеты Air astana Эйр астана Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана.

    Air Astana внимательно отслеживает ситуацию.

    — Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Контакты: Центр бронирования и информации: +7 (727-24) 4-44-77, +7 (702-70) 2-44-77. В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727-24) 4-44-78. WhatsApp: +7 (702-70) 2-00-74.

    Ранее Иран полностью закрыл воздушное пространство для всех гражданских рейсов. Иранские силовые структуры заявили о повышении уровня боевой готовности на фоне роста напряженности вокруг возможного вмешательства США в ситуацию в стране.

    Самолет Эйр Астана Авиация Иран
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
