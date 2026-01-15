Рейсы Air Astana будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана

Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана.

Air Astana внимательно отслеживает ситуацию.

— Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Контакты: Центр бронирования и информации: +7 (727-24) 4-44-77, +7 (702-70) 2-44-77. В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727-24) 4-44-78. WhatsApp: +7 (702-70) 2-00-74.

Ранее Иран полностью закрыл воздушное пространство для всех гражданских рейсов. Иранские силовые структуры заявили о повышении уровня боевой готовности на фоне роста напряженности вокруг возможного вмешательства США в ситуацию в стране.