    18:35, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Мы находимся на пике готовности — военные Ирана заявили о росте ракетных запасов

    Иранские силовые структуры заявили о повышении уровня боевой готовности на фоне роста напряженности вокруг возможного вмешательства США в ситуацию в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Мы находимся на пике готовности — военные Ирана заявили о росте ракетных запасов
    Фото: t.me/farsna

    Запасы ракет Ирана увеличились после 12-дневного конфликта с Израилем в прошлом году, об этом в среду заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Маджид Мусави, слова которого приводят иранское агентство Fars News.

    — Мы находимся на пике нашей готовности, — заявил Мусави.

    По словам иранского генерала, ущерб, нанесенный во время прошлогодних боевых действий, был устранен, а объемы производства в различных подразделениях аэрокосмических сил КСИР превысили уровень, зафиксированный до июня 2025 года.

    Заявления представителя КСИР прозвучали на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве в Иране в связи с продолжающимися антиправительственными протестами. Ранее Тегеран предупреждал, что в случае атаки со стороны США американские военные объекты в регионе будут рассматриваться как цели для ответных ударов.

    Во вторник Трамп в своем обращении призвал протестующих в Иране к захвату учреждений.

    Жулдыз Атагельдиева
