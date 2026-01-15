Мы находимся на пике готовности — военные Ирана заявили о росте ракетных запасов
Иранские силовые структуры заявили о повышении уровня боевой готовности на фоне роста напряженности вокруг возможного вмешательства США в ситуацию в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Запасы ракет Ирана увеличились после 12-дневного конфликта с Израилем в прошлом году, об этом в среду заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Маджид Мусави, слова которого приводят иранское агентство Fars News.
— Мы находимся на пике нашей готовности, — заявил Мусави.
Following nationwide pro-government demonstrations on Monday, Chief of staff of the Iranian Armed Forces Major General Abdolrahim Mousavi reaffirmed that the country will defend its independence and security without compromise.— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) January 13, 2026
🔗 https://t.co/owLgu7y5XM pic.twitter.com/msufP3azpO
По словам иранского генерала, ущерб, нанесенный во время прошлогодних боевых действий, был устранен, а объемы производства в различных подразделениях аэрокосмических сил КСИР превысили уровень, зафиксированный до июня 2025 года.
Заявления представителя КСИР прозвучали на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве в Иране в связи с продолжающимися антиправительственными протестами. Ранее Тегеран предупреждал, что в случае атаки со стороны США американские военные объекты в регионе будут рассматриваться как цели для ответных ударов.
Во вторник Трамп в своем обращении призвал протестующих в Иране к захвату учреждений.