Трамп призвал протестующих в Иране к захвату учреждений

Глава Белого дома в своем обращении призвал иранцев не прекращать протесты, отметив, что «помощь уже в пути».

— Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватите свои учреждения!!! Забудьте имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути. Сделаем Иран великим снова!, — написал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что американские военные рассматривают «очень жесткие варианты» действий, а также не исключал возможности вмешательства в случае гибели протестующих в Иране.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президент «не боится использовать военные варианты, если сочтет это необходимым», подчеркнув при этом, что дипломатия остается для него приоритетным направлением.

Кроме того, американский лидер объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном.