    00:18, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Глава МИД Ирана заявил о надежде на успех ядерных переговоров с США

    Несмотря на угрозу американского удара, Тегеран уверен в возможности достичь соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    р
    Фото: Анадолу

    — К сожалению, мы утратили доверие к США как к партнёру по переговорам. Но обмен сообщениями через дружественные страны региона способствует плодотворным переговорам, — отметил он в интервью CNN.

    Аракчи подчеркнул, что прямой диалог с США возможен лишь при условии восстановления хотя бы минимального уровня доверия.

    — Прямые или косвенные переговоры — это форма ведения диалога; важнее содержание переговоров. Нам нужно доверие. Возможно, полного доверия никогда не будет, но необходим хотя бы минимальный уровень, — сказал он.

    Министр также ответил на вопросы о возможной военной конфронтации.

    — Война не является неизбежной и её можно избежать. Мы полностью к ней готовы, даже более подготовлены, чем во время двенадцатидневной войны. Но готовность не означает желание войны — мы хотим её предотвратить, — пояснил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном истекает, предупредив, что следующий возможный удар Соединенных Штатов будет значительно более жестким, чем атака, нанесенная в июне 2025 года.

    Теги:
    Иран Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
