Глава МИД Ирана заявил о надежде на успех ядерных переговоров с США

— К сожалению, мы утратили доверие к США как к партнёру по переговорам. Но обмен сообщениями через дружественные страны региона способствует плодотворным переговорам, — отметил он в интервью CNN.

Аракчи подчеркнул, что прямой диалог с США возможен лишь при условии восстановления хотя бы минимального уровня доверия.

— Прямые или косвенные переговоры — это форма ведения диалога; важнее содержание переговоров. Нам нужно доверие. Возможно, полного доверия никогда не будет, но необходим хотя бы минимальный уровень, — сказал он.

Министр также ответил на вопросы о возможной военной конфронтации.

— Война не является неизбежной и её можно избежать. Мы полностью к ней готовы, даже более подготовлены, чем во время двенадцатидневной войны. Но готовность не означает желание войны — мы хотим её предотвратить, — пояснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном истекает, предупредив, что следующий возможный удар Соединенных Штатов будет значительно более жестким, чем атака, нанесенная в июне 2025 года.