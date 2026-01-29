Время на исходе: Трамп предупредил Иран о жестком ударе

Президент США Дональд Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном истекает, предупредив, что следующий возможный удар Соединенных Штатов будет значительно более жестким, чем атака, нанесенная в июне 2025 года. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social в среду.

»…Hopefully Iran will quickly «Come to the Table» and negotiate a fair and equitable deal — NO NUCLEAR WEAPONS — one that is good for all parties. Time is running out, it is truly of the essence! As I told Iran once before, MAKE A DEAL…» — President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/H6qLbw3Ndi — The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026

По словам Трампа, к региону направляется крупная военно-морская группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая, как он отметил, готова выполнить поставленные задачи в случае необходимости. Американский лидер выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры и заключение соглашения, предусматривающего отказ от создания ядерного оружия.

— Время на исходе. Я уже говорил Ирану: заключите сделку, — подчеркнул Трамп, добавив, что в противном случае последствия будут более серьезными, чем в ходе операции, проведенной в прошлом году против иранской ядерной инфраструктуры.

Накануне иранская сторона отвергла информацию о контактах с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в последние дни не связывался со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и не направлял запросов о переговорах.

— Переговоры не могут вестись под угрозами. Диалог возможен только при отсутствии давления и чрезмерных требований, — отметил глава иранского МИД, добавив, что отдельные посредники продолжают консультации и поддерживают контакты с Тегераном.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что Тегеран приветствует любые инициативы в рамках международного права, направленные на предотвращение войны и снижение уровня эскалации в регионе.