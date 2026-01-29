РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:14, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Время на исходе: Трамп предупредил Иран о жестком ударе

    Заявления президента США вновь усилили напряженность вокруг Ирана на фоне отсутствия признаков прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Время на исходе: Трамп предупредил Иран о жестком ударе
    Фото: Белый дом

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном истекает, предупредив, что следующий возможный удар Соединенных Штатов будет значительно более жестким, чем атака, нанесенная в июне 2025 года. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social в среду.

    По словам Трампа, к региону направляется крупная военно-морская группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая, как он отметил, готова выполнить поставленные задачи в случае необходимости. Американский лидер выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры и заключение соглашения, предусматривающего отказ от создания ядерного оружия.

    — Время на исходе. Я уже говорил Ирану: заключите сделку, — подчеркнул Трамп, добавив, что в противном случае последствия будут более серьезными, чем в ходе операции, проведенной в прошлом году против иранской ядерной инфраструктуры.

    Накануне иранская сторона отвергла информацию о контактах с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в последние дни не связывался со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и не направлял запросов о переговорах.

    — Переговоры не могут вестись под угрозами. Диалог возможен только при отсутствии давления и чрезмерных требований, — отметил глава иранского МИД, добавив, что отдельные посредники продолжают консультации и поддерживают контакты с Тегераном.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что Тегеран приветствует любые инициативы в рамках международного права, направленные на предотвращение войны и снижение уровня эскалации в регионе.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
