Саудовская Аравия не допустит использования своей территории для атак на Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Как сообщили в администрации иранского президента, в ходе беседы Пезешкиан подчеркнул, что единство и сплоченность исламских стран имеют ключевое значение для обеспечения региональной безопасности.

— Региональная нестабильность не приносит выгоды ни одной стороне, — отметил иранский президент, предупредив о рисках психологических и политических операций, направленных на подрыв безопасности в регионе.

Пезешкиан также подтвердил готовность Тегерана поддерживать любые процессы, способствующие миру, деэскалации и предотвращению конфликтов, выразив признательность мусульманским странам за поддержку Ирана.

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии заявил о неприятии любых форм агрессии или эскалации в отношении Ирана. Как сообщает МИД королевства, Мухаммед бин Салман подтвердил приверженность Эр-Рияда уважению суверенитета Исламской республики и подчеркнул, что Саудовская Аравия не допустит использования своего воздушного пространства или территории для военных действий против Ирана.

— Королевство готово сотрудничать с Ираном и другими государствами региона ради установления прочного мира и безопасности, — отметил саудовский наследный принц.

Заявления прозвучали на фоне предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана. Политический заместитель командующего военно-морскими силами КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил во вторник, что любые соседние государства будут рассматриваться как враждебные, если их территория, воздушное пространство или воды будут использованы для нападения на Иран.

На этом фоне иранская дипломатия продолжает региональные контакты. В частности, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом аль-Тани.

Как сообщает агентство Tasnim, стороны подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий для сохранения региональной стабильности и снижения уровня напряженности, а также договорились о расширении двустороннего сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток на фоне напряженности вокруг Ирана.