    12:52, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Необходимо вновь активизировать бизнес-партнерство между Казахстаном и Арменией — Пашинян

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости придать новым импульс отношениям между Казахстаном и Арменией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    — Эта встреча действительно дает возможность вывести наши отношения на уровень стратегического партнерства. В этой связи я вижу возможность придать нашим отношениям новый серьезный импульс. Во всех сферах — будь то политический диалог, экономические и торговые связи, а также взаимодействие в гуманитарной области. Сегодня в Астане торжественно была открыта улица имени армянского деятеля Месропа Маштоца. Мы рассматриваем это как проявление уважения к армянскому народу, — сказал Никол Пашинян во время переговоров с Президентом Казахстана в Акорде. 

    Премьер-министр Армении подчеркнул, что Казахстан, являясь развивающейся страной, может служить для Армении положительным примером.

    — Сегодня у нас была возможность определить основные направления дальнейшего развития отношений с Президентом Казахстана. Кроме того, на региональном уровне происходящие изменения, на мой взгляд, открывают для нас новые возможности в экономическом сотрудничестве, в том числе новые транспортные решения. Я считаю, что этот транспортный потенциал должен быть реализован. В этом контексте считаю крайне важной работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Повестка её работы очень значима, она регулярно обновляется. И думаю, что в будущем работа по данной повестке будет продолжена и усилена. Кроме того, считаю, что необходимо вновь активизировать бизнес-партнерство между нашими странами. В этом направлении нам нужно проводить форумы, переговоры на уровне бизнес-миссий, — заключил Пашинян.

    Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду.

    В рамках визита запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform

     

    Теги:
    Акорда Армения Казахстан Сотрудничество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
