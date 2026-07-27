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    Нефть резко подешевела на фоне паузы в ударах США и Ирана

    Ситуация вокруг Ирана и ключевых морских маршрутов продолжает определять динамику мирового энергетического рынка, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Нефть резко подешевела на фоне паузы в ударах США и Ирана
    Фото: Fars News

    Мировые цены на нефть в понедельник резко снизились после того, как США и Иран приостановили взаимные удары. По данным CNN, к 12:37 по времени Астаны стоимость нефти марки Brent опустилась на 6,7%, до $90 за баррель, а американская WTI подешевела на 6,1%, до $84.

    Еще на прошлой неделе стоимость Brent впервые с мая превышала $100 за баррель на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Теперь же снижение котировок связано с ожиданиями участников рынка, что пауза в боевых действиях может создать условия для возобновления переговоров и снижения рисков для судоходства через Ормузский пролив.

    Что известно

    США прекратили наносить удары по Ирану после 13 последовательных ночей бомбардировок. В ночь на субботу, воскресенье и понедельник новых американских атак зафиксировано не было.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп решил предоставить дипломатическим усилиям «некоторое пространство».

    При этом Reuters и Axios со ссылкой на источники сообщают, что пауза также последовала после того, как военные советники предупредили Белый дом об исчерпании большей части заранее определенных целей и риске сокращения запасов боеприпасов, включая перехватчики систем ПВО.

    Иран также приостановил ответные удары. Представитель иранской армии Мохаммад Акрамния заявил, что поскольку действия Тегерана носили ответный характер, операции были остановлены после прекращения американских атак.

    Высокопоставленный иранский чиновник ранее сообщил Reuters, что позиция Тегерана остается основанной на принципе «удар за удар», подчеркнув, что, если США не возобновят атаки, Иран также воздержится от новых операций. При этом, по его словам, в иранском руководстве считают нынешнюю паузу скорее тактической, чем свидетельством изменения позиции Вашингтона.

    Дополнительным фактором, способствовавшим снижению цен, стали сообщения Ирана о прогрессе в переговорах с Оманом по вопросам, связанным с Ормузским проливом, что усилило ожидания деэскалации.

    13 дней обстрелов

    Нынешняя пауза последовала после почти двух недель боевых действий, которые фактически прервали ранее действовавший 60-дневный режим прекращения огня.

    Эскалация началась после атак на судоходство в Ормузском проливе и привела к обмену ударами по территории Ирана, объектам США и их союзников на Ближнем Востоке.

    Несмотря на прекращение ударов, участники нефтяного рынка сохраняют осторожность. За выходные через Ормузский пролив прошли менее 10 грузовых судов, тогда как до начала боевых действий этот маршрут ежедневно использовали около сотни коммерческих кораблей.

    Дополнительным фактором риска остаются возможные атаки йеменских хуситов на нефтяные танкеры в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Аналитики предупреждают, что в случае новых атак возникнет риск одновременного нарушения поставок нефти сразу через два ключевых маршрута — Персидский залив и Красное море.

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    Пентагон раскрыл стоимость войны с Ираном.

    В мире Ситуация на Ближнем Востоке Цена на нефть
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор