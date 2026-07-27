Нефть резко подешевела на фоне паузы в ударах США и Ирана

Ситуация вокруг Ирана и ключевых морских маршрутов продолжает определять динамику мирового энергетического рынка, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть в понедельник резко снизились после того, как США и Иран приостановили взаимные удары. По данным CNN, к 12:37 по времени Астаны стоимость нефти марки Brent опустилась на 6,7%, до $90 за баррель, а американская WTI подешевела на 6,1%, до $84.

Oil prices drop as a pause in tit-for-tat strikes between the US and Iran boosted hopes for a return to their ceasefire and negotiations on reopening the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/MUxUpDtPuO — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 27, 2026

Еще на прошлой неделе стоимость Brent впервые с мая превышала $100 за баррель на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Теперь же снижение котировок связано с ожиданиями участников рынка, что пауза в боевых действиях может создать условия для возобновления переговоров и снижения рисков для судоходства через Ормузский пролив.

Что известно

США прекратили наносить удары по Ирану после 13 последовательных ночей бомбардировок. В ночь на субботу, воскресенье и понедельник новых американских атак зафиксировано не было.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп решил предоставить дипломатическим усилиям «некоторое пространство».

При этом Reuters и Axios со ссылкой на источники сообщают, что пауза также последовала после того, как военные советники предупредили Белый дом об исчерпании большей части заранее определенных целей и риске сокращения запасов боеприпасов, включая перехватчики систем ПВО.

🇺🇸🇮🇷The top U.S. military commander in the Middle East, Adm. Brad Cooper, recommended stopping the bombing campaign around the Strait of Hormuz because it has reached the limit of its effectiveness. My story on @axios https://t.co/YodOvjKNmb — Barak Ravid (@BarakRavid) July 26, 2026

Иран также приостановил ответные удары. Представитель иранской армии Мохаммад Акрамния заявил, что поскольку действия Тегерана носили ответный характер, операции были остановлены после прекращения американских атак.

Высокопоставленный иранский чиновник ранее сообщил Reuters, что позиция Тегерана остается основанной на принципе «удар за удар», подчеркнув, что, если США не возобновят атаки, Иран также воздержится от новых операций. При этом, по его словам, в иранском руководстве считают нынешнюю паузу скорее тактической, чем свидетельством изменения позиции Вашингтона.

Дополнительным фактором, способствовавшим снижению цен, стали сообщения Ирана о прогрессе в переговорах с Оманом по вопросам, связанным с Ормузским проливом, что усилило ожидания деэскалации.

In the past 24 hours, three regional officials have told me that the two days of talks between Oman and Iran to reopen the waterways around the Strait of Hormuz are progressing. An Iranian official tells me that Omani officials departed Tehran around noon local time yesterday.… — Margaret Brennan (@margbrennan) July 26, 2026

13 дней обстрелов

Нынешняя пауза последовала после почти двух недель боевых действий, которые фактически прервали ранее действовавший 60-дневный режим прекращения огня.

Эскалация началась после атак на судоходство в Ормузском проливе и привела к обмену ударами по территории Ирана, объектам США и их союзников на Ближнем Востоке.

The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn’t comply, and boarded 2 to ensure total compliance.



Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026

Несмотря на прекращение ударов, участники нефтяного рынка сохраняют осторожность. За выходные через Ормузский пролив прошли менее 10 грузовых судов, тогда как до начала боевых действий этот маршрут ежедневно использовали около сотни коммерческих кораблей.

Дополнительным фактором риска остаются возможные атаки йеменских хуситов на нефтяные танкеры в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Аналитики предупреждают, что в случае новых атак возникнет риск одновременного нарушения поставок нефти сразу через два ключевых маршрута — Персидский залив и Красное море.

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