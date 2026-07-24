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    США атакуют Иран 13-ю ночь подряд

    Вооруженные силы США продолжают наносить удары по территории Ирана. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), атаки ведутся уже 13-ю ночь подряд, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: x.com/@CENTCOM

    В сообщении, опубликованном командованием, говорится, что американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана.

    Как утверждает CENTCOM, целями атак стали командные пункты, места хранения беспилотных летательных аппаратов, береговые наблюдательные посты, а также объекты и средства военно-морских сил Ирана.

    Ранее сообщалось, что военная напряженность вокруг Ирана продолжает усиливаться на фоне ударов, взаимных угроз и сообщений о возможном расширении американской операции.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор