США атакуют Иран 13-ю ночь подряд

Вооруженные силы США продолжают наносить удары по территории Ирана. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), атаки ведутся уже 13-ю ночь подряд, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

В сообщении, опубликованном командованием, говорится, что американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана.

Как утверждает CENTCOM, целями атак стали командные пункты, места хранения беспилотных летательных аппаратов, береговые наблюдательные посты, а также объекты и средства военно-морских сил Ирана.

Ранее сообщалось, что военная напряженность вокруг Ирана продолжает усиливаться на фоне ударов, взаимных угроз и сообщений о возможном расширении американской операции.