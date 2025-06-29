Названа госорганизация, которая займется отловом сайгаков

Западно-Казахстанский филиал:

— Вопрос регулирования численности популяции сайгаков сегодня является крайне актуальным для Казахстана. В этой связи ученые Института зоологии провели всесторонние исследования и подготовили биологическое обоснование. Документ был разработан с учетом роли сайгаков в экосистеме, динамики их популяции и предельной вместимости среды обитания. Согласно результатам проведенных научных работ, возникла необходимость принятия мер по регулированию с целью оптимизации плотности популяции сайгаков в Бетпакдалинской и Урало-Эмбинской группах. В частности, предлагается изъять (в том числе путем отстрела) до 20% от общей численности животных в указанных ареалах, — говорится в ответе министерства, предоставленном агентству Kazinform.

По мнению специалистов, данная мера направлена на сохранение генетического разнообразия сайгаков и восстановление естественного экологического баланса.

Регулирование численности животных будет осуществляться либо путем отстрела, либо отлова в специальные ловушки.

— Проведение мероприятий по регулированию численности сайгаков будет возложено на Республиканское государственное казенное предприятие «ПО Охотзоопром». Именно эта государственная структура будет отвечать за организацию и непосредственное выполнение всех работ, связанных с отловом и отстрелом сайгаков. Кроме того, «ПО Охотзоопром» будет привлекать к реализации этих мероприятий заинтересованных физических и юридических лиц, — отмечается в сообщении ведомства.

Тем временем, в стране обсуждают, решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков и будут ли выплачиваться компенсации пострадавшим от сайгаков фермерам. Кроме того Казахстан решил подарить Китаю 1,5 тысячи сайгаков для расселения в западной части Китая с целью восстановления их популяции в стране. Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что около миллиона сайгаков мигрировали из Казахстана в Россию.

На сегодня 13 мясокомбинатов в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки.

И еще шесть компаний проявили интерес к переработке мяса сайгаков в Казахстане.