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    13:30, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Названа госорганизация, которая займется отловом сайгаков

    Недавно Институт зоологии подготовил научное биологическое обоснование, касающееся регулирования численности сайгаков и их отлова. В связи с этим Министерство экологии и природных ресурсов РК дало официальные разъяснения по данному вопросу, передает агентство Kazinform.

    киік
    Фото: Охотзоопром Батыс Қазақстан филиалы

    Западно-Казахстанский филиал:

    — Вопрос регулирования численности популяции сайгаков сегодня является крайне актуальным для Казахстана. В этой связи ученые Института зоологии провели всесторонние исследования и подготовили биологическое обоснование. Документ был разработан с учетом роли сайгаков в экосистеме, динамики их популяции и предельной вместимости среды обитания. Согласно результатам проведенных научных работ, возникла необходимость принятия мер по регулированию с целью оптимизации плотности популяции сайгаков в Бетпакдалинской и Урало-Эмбинской группах. В частности, предлагается изъять (в том числе путем отстрела) до 20% от общей численности животных в указанных ареалах, — говорится в ответе министерства, предоставленном агентству Kazinform.

    По мнению специалистов, данная мера направлена на сохранение генетического разнообразия сайгаков и восстановление естественного экологического баланса.

    Регулирование численности животных будет осуществляться либо путем отстрела, либо отлова в специальные ловушки.

    — Проведение мероприятий по регулированию численности сайгаков будет возложено на Республиканское государственное казенное предприятие «ПО Охотзоопром». Именно эта государственная структура будет отвечать за организацию и непосредственное выполнение всех работ, связанных с отловом и отстрелом сайгаков. Кроме того, «ПО Охотзоопром» будет привлекать к реализации этих мероприятий заинтересованных физических и юридических лиц, — отмечается в сообщении ведомства.

    Тем временем, в стране обсуждают, решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков и будут ли выплачиваться компенсации пострадавшим от сайгаков фермерам. Кроме того Казахстан решил подарить Китаю 1,5 тысячи сайгаков для расселения в западной части Китая с целью восстановления их популяции в стране. Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что около миллиона сайгаков мигрировали из Казахстана в Россию.

    На сегодня 13 мясокомбинатов в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки.
    И еще шесть компаний проявили интерес к переработке мяса сайгаков в Казахстане.

    Теги:
    Сайгак Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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