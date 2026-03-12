На одной из установок месторождения Тенгиз произошел пожар

Данный инцидент подтвердили в пресс-службе компании.

— «Тенгизшевройл» подтверждает, что на одном из объектов компании на Тенгизе произошёл инцидент. Пострадавших нет, компания проводит работу по установлению первопричин произошедшего в установленном порядке. Кроме того, ТШО не комментирует подробности своей деятельности, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в январе на электрогенераторах месторождения Тенгиз также произошел пожар. Чрезвычайное происшествие было зарегистрировано на территории завода третьего поколения.

Позднее компания «Тенгизшевройл» подтвердила, что в качестве меры предосторожности временно остановила производство на месторождениях Тенгиз и Королевское.

После этого предприятие сообщило о безопасном запуске системы распределения электроэнергии и возобновлении первичной добычи сырой нефти.

Накануне министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена и составляет до 120 тысяч тонн в сутки.