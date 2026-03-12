На одной из установок месторождения Тенгиз произошел пожар
Вечером 11 марта на заводе третьего поколения на месторождении Тенгиз загорелась одна из установок, однако пожар вскоре был потушен, передает корреспондент агентства Kazinform.
Данный инцидент подтвердили в пресс-службе компании.
— «Тенгизшевройл» подтверждает, что на одном из объектов компании на Тенгизе произошёл инцидент. Пострадавших нет, компания проводит работу по установлению первопричин произошедшего в установленном порядке. Кроме того, ТШО не комментирует подробности своей деятельности, — сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, в январе на электрогенераторах месторождения Тенгиз также произошел пожар. Чрезвычайное происшествие было зарегистрировано на территории завода третьего поколения.
Позднее компания «Тенгизшевройл» подтвердила, что в качестве меры предосторожности временно остановила производство на месторождениях Тенгиз и Королевское.
После этого предприятие сообщило о безопасном запуске системы распределения электроэнергии и возобновлении первичной добычи сырой нефти.
Накануне министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена и составляет до 120 тысяч тонн в сутки.