Трое братьев из СКО проходят службу в одной воинской части

Сразу трое родных братьев из Северо-Казахстанской области проходят службу в Гвардейском гарнизоне. Они прибыли в часть около месяца назад и вместе адаптируются к армейской жизни, передает агентство Кazinform.

Как рассказали в Министерстве обороны, братья Жирновы — Алексей и его младшие братья-близнецы Владимир и Геннадий — приехали из села Токуши Северо-Казахстанской области.

Еще недавно они жили дома в кругу семьи, а сегодня вместе осваивают армейский распорядок, привыкают к дисциплине и новому ритму службы. За месяц в части братья уже прошли начальный этап адаптации: ранние подъемы, тренировки и строевая подготовка стали частью их повседневной жизни.

По их словам, поддержка друг друга помогает быстрее справляться с трудностями. С детства они привыкли держаться вместе, и этот принцип сохранили в армии.

Решение о службе также было общим. Сначала повестки получили близнецы Владимир и Геннадий, затем к ним присоединился старший брат Алексей. В итоге все трое оказались в одной воинской части.

У каждого из братьев уже есть свои цели. Алексей в свободное время читает книгу Волоколамское шоссе и планирует развиваться как физически, так и личностно. Владимир и Геннадий интересуются техникой: до службы они управляли КамАЗом и трактором, а в армии хотят получить специальность механика-водителя.

Дома братьев ждет большая семья — у них шестеро детей. Сейчас трое сыновей проходят срочную службу. По словам их матери Ирины Жирновой, решение отпустить сразу троих было непростым, однако она поддержала сыновей и просила их держаться вместе и помогать друг другу.

Как отмечается, именно семейные ценности — взаимопомощь, ответственность и чувство долга — стали для братьев основой выбора и помогают им проходить службу в одном строю.

