    Казахстанский легкоатлет стал третьим на чемпионате Азии

    Казахстан отметился первой медалью на чемпионате Азии по метаниям в Мокпо (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Бронзовым призером континентального первенства в толкании ядра стал легкоатлет Иван Иванов.

    В лучшей попытке казахстанец показал 19.41 метра.

    Первое место занял Хонфэй Чен (Китай) — 20.18. Второе место осталось за Ченгуо Ченом (Китай) — 19.64.

    В августе прошлого года Иван Иванов также взял бронзу чемпионата Азии в толкании ядра.

    Динара Жусупбекова
    Автор