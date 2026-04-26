Служба на двоих: как в воинской части Актобе вместе служат близнецы и братья

Айдос и Жандос Баубек служат в войсковой части № 30328. Они жители этого региона, а именно города Хромтау. После окончания средней школы поступили в Хромтауский горнорудный высший технический колледж. Айдос освоил специальность «учет и аудит», а Жандос — «техник-программист». После окончания колледжа близнецы выбрали два разных вуза. Айдос Баубек поступил в Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова по специальности «учет и контроль», а Жандос — в Казахско-российский международный университет по IT-специальности. Позднее этот вуз прекратил свою работу, и они перевелись в Уральск. Айдос окончил учебу раньше брата, работал и подал документы в магистратуру. Поступить не смог и осенью прошлого года был призван в армию. Семья приняла решение отправить Айдоса и Жандоса вместе.

— При обучении по предмету «Начальная военная подготовка» мы научились разбирать и собирать макет автомата АК-74. Когда стали солдатами, взяли в руки настоящее оружие и принимали участие в тренировках. Каждый солдат с первого дня приучается к военной дисциплине. Встает утром в 06:00, выходит на тренировки. На утреннюю тренировку дается 40-50 минут. После этого водные процедуры и сбор на завтрак. После обеда совершенствует знания в учебной комнате. После ужина есть свободное время. Мы читаем, занимаемся спортом, — сказал оператор-наводчик второй мотострелковой роты войсковой части № 30328 Айдос Баубек.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Еще одна обязанность солдата — заступать в караул. В это время рядом с солдатами находятся ответственные военнослужащие. Например, в наряд выделяются четверо солдат и двое военнослужащих. Часовые, то есть четверо солдат, поднимаются по двое на вышку, сменяются каждые два часа. Здесь также есть дежурство по роте, куда назначаются сержанты и командиры отделений, солдаты заступают дневальными по роте. Дневальные отвечают за чистоту и порядок, дежурные по роте также отвечают за оружейную комнату.

— Когда не смог поступить в магистратуру, сказал родителям, что пойду в армию. Они согласились. Вначале я был направлен на пограничную службу в Актау, не хватило веса. Затем не подошли по росту на службу в десантно-штурмовых войсках. Так мы остались в Актобе. У меня на лбу есть родинка и шрам возле глаза. Но в головных уборах нас трудно различить. Раньше, когда учились в колледже, менялись местами. Со временем преподаватели стали нас различать, и мы это прекратили. Но в армии порядок общий, — сказал Айдос Баубек.

Жандос Баубек еще не окончил вуз. Когда Айдоса призвали в армию, Жандос решил быть с ним вместе. Сейчас они поддерживают друг друга.

— Армия научила нас дисциплине, владению оружием. Получили также воинские звания. Но мы не связываем свое будущее с армией. Я хочу заняться предпринимательством, — сказал Айдос.

Жандос надеется получить сертификат на обучение в вуз, где готовят IT-специалистов. Он даже выбрал вузы.

— Мы тоже по-другому представляли солдатскую жизнь. Потому что слышали о разных трагических случаях, говорилось о трудностях. Когда приступили к военной службе, поняли, что здесь требуется подчинение дисциплине и упорство. Ранний подъем, утренние тренировки… Некоторые, когда устанут, могут подумать: «Как я сюда попал», укорять себя. Мы тоже через это прошли. В выходные дни, когда звонили домой, говорили: «Заберите меня отсюда». Думали о том, сколько осталось незавершенных дел. Потом привыкли, звонили маме и рассказывали обо всем интересном. Сейчас же, когда звоним раз в неделю, иногда не знаем, что сказать, — отметили солдаты-близнецы.

Как отмечалось выше, в части служат три пары близнецов. Как говорит заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе Нурболат Искаков, близнецы всегда поддерживают друг друга.

— Мы не разлучаем близнецов, даем им возможность находиться вместе. Они в одном отделении, кровати тоже в одном месте. Кроме близнецов, призываются просто родственники — двоюродные братья, иногда соседи. Они ходят вместе, потому что помогают друг другу. Сейчас солдаты хорошие. Образованные, много знают, освоили технику. Только вначале скучают по дому. Во-вторых, это поколение привыкло к сотовым телефонам. А здесь они подчиняются внутреннему распорядку, учатся, тренируются. В-третьих, дисциплина. Им бывает трудно вставать утром в 06:00, бегать, а вечером засыпать в 22:00. После месяца начальной военной подготовки они приносят присягу и распределяются по отделениям, приступают к подготовке по специальности. Например, пулеметчик обучается своей специальности в течение месяца, — сказал Нурболат Искаков.

По словам заместителя командира части, сельские парни, поступающие на службу, более приспособленными к жизни. Для них не представляет трудности рано вставать. А городские ребята хорошо освоили технологии.

— Молодежь очень умная. Как специалист, 20 лет работающий с военнослужащими, могу сказать, что раньше все были физически крепкими. Теперь выросло поколение физически крепкое и образованное, — сказал Н. Искаков.

Кстати, в части есть камеры видеонаблюдения. Солдаты каждые субботу и воскресенье созваниваются с семьями по сотовому телефону. Кроме того, солдаты осеннего призыва никак не пересекаются с весенним призывом.

Ранее сообщалось, что в этом году из Актюбинской области будет призвано в армию более тысячи граждан в возрасте 18-27 лет, которых направят служить в несколько регионов страны.