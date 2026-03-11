Добыча нефти восстановлена на Тенгизе
Месторождение Тенгиз в Казахстане восстановило добычу нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.
— «Тенгиз» восстановил добычу. До 120 тысяч тонн в сутки, — сказал министр.
Его также спросили о выявленных причинах возгорания.
— Комиссия вот сейчас завершает свою работу, и результат скоро будет, — ответил Аккенженов.
Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.
Тогда оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением.
Позже была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.