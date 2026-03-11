РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:56, 11 Март 2026 | GMT +5

    Добыча нефти восстановлена на Тенгизе

    Месторождение Тенгиз в Казахстане восстановило добычу нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тенгиз
    Фото: Министерство энергетики РК

    — «Тенгиз» восстановил добычу. До 120 тысяч тонн в сутки, — сказал министр.

    Его также спросили о выявленных причинах возгорания.

    — Комиссия вот сейчас завершает свою работу, и результат скоро будет, — ответил Аккенженов.

    Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.

    Тогда оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением.

    Позже была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.

    Теги:
    Тенгиз Тенгизшевройл Минэнерго РК Энергетика Нефть Месторождение Ерлан Аккенженов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
