Между цветами и фонтанами: прогулка по Алматы без спешки

Длинные выходные с праздником подарили Алматы редкую паузу от вечной суеты. Город, будто воспользовавшись моментом, стал тише, спокойнее и еще красивее. Фотокорреспондент Kazinform вышел на улицы прогуляться и запечатлел, как Алматы дышит предвкушением долгих летних дней.

В парках уже кипит работа: рабочие высаживают цветы, поливают свежую рассаду, превращая привычные пространства в яркие полотна.

В этом сезоне цветочным оформлением планируют охватить 387 тысяч квадратных метров. Из них 107 тысяч займут однолетние цветы, еще 280 тысяч — многолетние растения и кустарники, среди которых особое место занимают розы — под них отведено 116 тысяч квадратных метров.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По сравнению с прошлым годом площадь цветников увеличилась на 77%. Алматы становится еще более зеленым.

В парках и скверах постепенно появляются ковровые цветочные композиции, обновляются клумбы, и город словно примеряет на себя красочный наряд. Сальвии, тагетесы, нежный агератум и яркая альтернантера — растения, которые не боятся жары, уже приживаются в клумбах.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В Алматы насчитывается более четырех миллионов деревьев, из которых около 2,3 миллиона растут на землях общего пользования.

Настоящим центром притяжения по-прежнему остаются фонтаны. С начала мая их поэтапно запускают по всему городу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В этом году заработают 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 «сухих» фонтанов. Они будут радовать горожан ежедневно с утра и до позднего вечера, создавая особое настроение до самого октября.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Перед запуском специалисты тщательно готовят каждый объект: очищают чаши, обеззараживают воду, обновляют краску, проверяют оборудование. И вот — первые струи поднимаются вверх, разлетаются вокруг мелкими брызгами.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Люди гуляют по зеленеющим аллеям. На скамейках смеется молодежь, оживленно обсуждая что-то свое важное.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Чуть в стороне, у одного из фонтанов устроились двое парней. Они играют на домбре. Прохожие услышав музыку невольно замедляют шаг, кто-то достает телефон, а кто-то просто слушает. Звуки домбры разливаются по воздуху, смешиваясь с шумом воды и тихим городским гулом.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Алматы расцветает, наполняясь цветами, людьми, звуками и ощущением радости.