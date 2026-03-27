Площадь цветников в Алматы увеличат на 77%

Под озеленение планируется отвести 387 тысяч квадратных метров городских территорий. Из них 107 тысяч квадратных метров займут однолетние цветы, еще 280 тысяч — многолетние растения и кустарники, включая розы, которые высадят на площади 116 тысяч квадратных метров.

Фото: акимат Алматы

По сравнению с 2025 годом площадь цветников увеличится на 77%.

Фото: акимат Алматы

В рамках подготовки к сезону Eco Almaty взаимодействует с частными предпринимателями города, занимающимися выращиванием цветов в теплицах. Эксперты-агрономы подбирают ассортимент с учетом континентального климата Алматы. Для озеленения используются устойчивые к жаре растения — сальвии, тагетес, агератум и альтернантера, которые выращиваются в местных условиях и максимально адаптированы к летним температурам.

Фото: акимат Алматы

Подготовка к весеннему озеленению начинается еще зимой и ведется непрерывно. Традиционно сезон стартует с ранневесенних посадок — к празднику Наурыз город уже украсили примулы.

Фото: акимат Алматы

В течение сезона во всех районах Алматы появятся ковровые цветочные композиции, а также обновленные клумбы в скверах и парках, которые будут радовать своей красотой жителей и гостей города.

Фото: акимат Алматы

