    21:10, 26 Март 2026 | GMT +5

    Площадь цветников в Алматы увеличат на 77%

    В Алматы в 2026 году значительно расширят площади цветочного оформления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Под озеленение планируется отвести 387 тысяч квадратных метров городских территорий. Из них 107 тысяч квадратных метров займут однолетние цветы, еще 280 тысяч — многолетние растения и кустарники, включая розы, которые высадят на площади 116 тысяч квадратных метров.

    По сравнению с 2025 годом площадь цветников увеличится на 77%.

    В рамках подготовки к сезону Eco Almaty взаимодействует с частными предпринимателями города, занимающимися выращиванием цветов в теплицах. Эксперты-агрономы подбирают ассортимент с учетом континентального климата Алматы. Для озеленения используются устойчивые к жаре растения — сальвии, тагетес, агератум и альтернантера, которые выращиваются в местных условиях и максимально адаптированы к летним температурам.

    Подготовка к весеннему озеленению начинается еще зимой и ведется непрерывно. Традиционно сезон стартует с ранневесенних посадок — к празднику Наурыз город уже украсили примулы.

    В течение сезона во всех районах Алматы появятся ковровые цветочные композиции, а также обновленные клумбы в скверах и парках, которые будут радовать своей красотой жителей и гостей города.

    Камшат Абдирайым
