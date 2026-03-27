Площадь цветников в Алматы увеличат на 77%
В Алматы в 2026 году значительно расширят площади цветочного оформления, передает корреспондент агентства Kazinform.
Под озеленение планируется отвести 387 тысяч квадратных метров городских территорий. Из них 107 тысяч квадратных метров займут однолетние цветы, еще 280 тысяч — многолетние растения и кустарники, включая розы, которые высадят на площади 116 тысяч квадратных метров.
По сравнению с 2025 годом площадь цветников увеличится на 77%.
В рамках подготовки к сезону Eco Almaty взаимодействует с частными предпринимателями города, занимающимися выращиванием цветов в теплицах. Эксперты-агрономы подбирают ассортимент с учетом континентального климата Алматы. Для озеленения используются устойчивые к жаре растения — сальвии, тагетес, агератум и альтернантера, которые выращиваются в местных условиях и максимально адаптированы к летним температурам.
Подготовка к весеннему озеленению начинается еще зимой и ведется непрерывно. Традиционно сезон стартует с ранневесенних посадок — к празднику Наурыз город уже украсили примулы.
В течение сезона во всех районах Алматы появятся ковровые цветочные композиции, а также обновленные клумбы в скверах и парках, которые будут радовать своей красотой жителей и гостей города.
