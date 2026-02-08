Какие новые парки построят в Алматы в этом году

В ответе на запрос агентства управление развития общественных пространств города Алматы сообщило, что в 2026 году в городе будут построены новые скверы и парки, а также проведена реконструкция ряда общественных пространств, уже ставших излюбленными местами отдыха горожан.

По данным ведомства, в текущем году в Наурызбайском районе начнется строительство нового сквера на территории, расположенной восточнее проспекта Алатау и севернее проспекта Абая. Проект будет реализован за счет средств местного бюджета.

Кроме того, новый парк планируется построить и в Алатауском районе. Он разместится в микрорайоне «Дарабоз» вдоль улицы Бауыржана Момышулы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Ранее акимат города сообщал, что одна из крупных строительных компаний намеревалась инвестировать в реализацию проекта более шести миллиардов тенге.

Однако управление развития общественных пространств уточнило, что по новому плану проект будет реализован за счет средств местного бюджета.

— После получения положительного заключения экспертизы управление направит бюджетную заявку на финансирование данного проекта. В случае выделения средств строительно-монтажные работы будут проведены в 2026–2027 годах, — говорится в ответе ведомства.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также в этом году в Алматы может начаться обновление Парка Первого Президента. При этом в управлении сообщили, что проектно-сметная документация еще не разработана, а сроки и стоимость строительно-монтажных работ пока не определены. В прошлом году сообщалось, что обновление парка будет проведено за счет спонсорских средств, а строительные работы начнутся в 2026 году.

Этот парк, ставший одним из любимых мест отдыха горожан, был открыт в 2010 году. Он расположен в Бостандыкском районе на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Навои. Общая площадь — около 73 гектаров. На территории парка есть фонтанный комплекс, декоративные цветники, прогулочные аллеи, спортивные и детские площадки.

Напомним, в прошлом году в Алматы появилось несколько новых общественных пространств. На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди, на месте бывшей резиденции Президента, был построен парк. Построен пруд, который зимой будет использоваться как каток. Также здесь сохранена одна из стен сгоревшей резиденции.

Отметим, сегодня в Алматы насчитывается 473 общественных пространства общей площадью более 1 200 гектаров.