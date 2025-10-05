Сколько парков построят в Алматы за счет инвесторов
В Алматы вместе с парками и скверами насчитывается около 500 общественных пространств, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ближайшее время их количество планируется увеличить.
По данным управления развития общественных пространств, в Алматы сейчас идет строительство несколько крупных парков. Среди них — зеленая зона на севере «Южного» парка и проект капитального ремонта Аллеи геологов. Также на западе проспекта Назарбаева, севернее улицы Ганди, откроется парк. Однако этот проект реализуется на условиях смешанного финансирования — за счет местного бюджета и частных инвестиций.
— Ввести эти объекты в эксплуатацию планируется уже в этом году, — сообщили в управлении.
Кроме того, есть несколько проектов, которые будут реализованы за счет средств инвесторов и введены в эксплуатацию в 2026 году. Это — реконструкция территории рощи Баума в Турксибском районе, капитальный ремонт отдельных участков и благоустройство ее набережной реки Есентай от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова, а также строительство парка Flow Park в Бостандыкском районе.
— В дальнейшем планируется привлекать частные инвестиции в развитие общественных пространств, что позволит эффективно и рационально использовать средства местного бюджета, – отмечается в ответе ведомства.
Сегодня в Алматы насчитывается 473 общественных пространства общей площадью более 1 200 гектаров.
В том числе:
— в Алатауском районе — 102 объекта, общая площадь 144 га;
— в Турксибском районе — 62 объекта, 138,8 га;
— в Ауэзовском районе — 71 объект, 89 га;
— в Бостандыкском районе — 36 объектов, 219 га;
— в Алмалинском районе — 49 объектов, 305 га;
— в Жетысуском районе — 65 объектов, 110 га;
— в Наурызбайском районе — 12 объектов, 10 га;
— в Медеуском районе — 76 объектов, 197 га.
Ранее также сообщалось, что в Алатауском районе Алматы по улице Момышулы построят новый парк площадью 25 гектаров. На это планируется потратить 6 млрд тенге.