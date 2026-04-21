Сезон фонтанов поэтапно стартует в Алматы

Фонтаны будут функционировать ежедневно с 08:00 до 23:00 — с начала мая до 1 октября.

При этом их эксплуатация будет зависеть от погодных условий: при температуре ниже +5°C работа фонтанов приостанавливается.

По информации управления развития общественных пространств города, в текущем сезоне планируется запуск 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 «сухих» фонтанов. Обеспечение их технического состояния и санитарного содержания находится на постоянном контроле профильных служб.

Подготовка к сезону началась заранее.

Фото: акимат Алматы

— Специалисты выполнили комплекс работ, включающий очистку чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды, покраску и ремонт оборудования, а также проверку инженерных систем. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов в течение всего сезона, — отметили в управлении.

Параллельно продолжается обновление ключевых фонтанов города. Реконструкция охватывает фонтан на площади Республики, а также у театра имени Габита Мусрепова. Работы находятся на завершающем этапе. Полное завершение реконструкции и благоустройства прилегающих территорий запланировано на третий квартал 2026 года.

Ожидается, что обновленные фонтаны станут современными общественными пространствами, ориентированными на комфорт и безопасность горожан. Их развитие является частью системной работы по улучшению городской среды.

Напомним, в Алматы ведется капитальный ремонт четырех фонтанов, на который выделено более 5,6 млрд тенге. Ранее мы сообщали о сроках запуска объектов.