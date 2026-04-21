    19:11, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Сезон фонтанов поэтапно стартует в Алматы

    С начала мая в Алматы поэтапно начнут запускать городские фонтанные комплексы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фонтан в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Фонтаны будут функционировать ежедневно с 08:00 до 23:00 — с начала мая до 1 октября.

    При этом их эксплуатация будет зависеть от погодных условий: при температуре ниже +5°C работа фонтанов приостанавливается.

    По информации управления развития общественных пространств города, в текущем сезоне планируется запуск 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 «сухих» фонтанов. Обеспечение их технического состояния и санитарного содержания находится на постоянном контроле профильных служб.

    Подготовка к сезону началась заранее.

    фонтан в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — Специалисты выполнили комплекс работ, включающий очистку чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды, покраску и ремонт оборудования, а также проверку инженерных систем. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов в течение всего сезона, — отметили в управлении.

    Параллельно продолжается обновление ключевых фонтанов города. Реконструкция охватывает фонтан на площади Республики, а также у театра имени Габита Мусрепова. Работы находятся на завершающем этапе. Полное завершение реконструкции и благоустройства прилегающих территорий запланировано на третий квартал 2026 года.

    фонтан в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Ожидается, что обновленные фонтаны станут современными общественными пространствами, ориентированными на комфорт и безопасность горожан. Их развитие является частью системной работы по улучшению городской среды.

    Напомним, в Алматы ведется капитальный ремонт четырех фонтанов, на который выделено более 5,6 млрд тенге. Ранее мы сообщали о сроках запуска объектов.

    Камшат Абдирайым
