    12:33, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Добыча нефти возобновлена на месторождении Тенгиз

    Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о начале возобновления производственных операций на месторождении Тенгиз, передает агентство Kazinform.

    нефть
    Фото: pixabay

    По информации оперативного штаба, сегодня в 03:35 часов была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.

    На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы «Тенгизшевройл» ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов.

    Ранее, 26 января, был успешно запущен Завод второго поколения (ЗВП), работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.

    Министерство энергетики РК и АО НК «КазМунайГаз» оказывают всестороннее содействие оператору проекта для сокращения сроков выхода на плановые мощности. Для координации восстановительных работ непосредственно на производственных объектах находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности.

    Жанара Мухамедиярова
