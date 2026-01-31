Добыча нефти возобновлена на месторождении Тенгиз

По информации оперативного штаба, сегодня в 03:35 часов была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.

На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы «Тенгизшевройл» ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов.

Ранее, 26 января, был успешно запущен Завод второго поколения (ЗВП), работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.

Министерство энергетики РК и АО НК «КазМунайГаз» оказывают всестороннее содействие оператору проекта для сокращения сроков выхода на плановые мощности. Для координации восстановительных работ непосредственно на производственных объектах находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности.