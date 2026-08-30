ТЭЦ, теплосети и жилые дома: насколько Восточный Казахстан готов к зиме

В Восточном Казахстане завершается одна из самых масштабных за последние годы ремонтных кампаний в сфере теплоснабжения. На подготовку ТЭЦ и тепловых сетей направили 28,3 млрд тенге, но несколько ключевых объектов еще остаются в работе. Были вопросы на недавнем заседании Правительства и к жилому сектору. Насколько регион готов к холодам, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

К концу августа большая часть работ уже завершена. Полностью подготовлены автономные котельные и социальные объекты, почти весь жилой фонд, на финише ремонт тепловых сетей. Но практически половина труб в регионе все еще остается изношенной, продолжаются работы на ТЭЦ и в районах. Под особым контролем по-прежнему Риддер, где после нескольких сложных отопительных сезонов одновременно обновляют станцию и наиболее проблемные участки сетей.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

На ремонты направили больше 28 млрд тенге

Тепловое хозяйство Восточного Казахстана сегодня — это три крупные ТЭЦ, 33 централизованные и 212 автономных котельных. А еще больше тысячи километров тепловых сетей, половина из которых к началу нынешней ремонтной кампании была изношена. И именно сети в этом году получили самую большую часть финансирования. Из 28,3 млрд тенге, предусмотренных на подготовку к зиме, 15,5 млрд направили на замену и модернизацию почти 45 километров теплотрасс. На сегодня работы завершены уже на 40 километрах, или на 90%. Еще 12,8 млрд тенге направлены на ремонт теплоисточников.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— По итогам нынешней ремонтной кампании мы планируем снизить износ тепловых сетей сразу на 3,5% — с 50,3 до 46,8%. Износ трех теплоэлектроцентралей должен сократиться примерно на один процент — до 54,6%. На сегодняшний день общая готовность ТЭЦ составляет 89%, в том числе котлоагрегатов — 95%, турбоагрегатов — 81,5%. Все 212 автономных котельных уже полностью готовы к отопительному сезону, — рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО Самат Даиров.

Полностью завершены и запланированные на этот год ремонты сетей водоснабжения и водоотведения — 20,3 километра. Основная часть работ выполнена и на объектах электросетевого хозяйства. В целом цифры по области уже приближаются к плановым. Но есть объекты, за которыми этой осенью будут следить особенно внимательно.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Риддер остается на особом контроле

Еще четыре года назад подготовка Риддера к зиме была одним из самых сложных вопросов для всей области. После череды аварий и введения режима чрезвычайно ситуации осенью 2022 года городская ТЭЦ стала известна на всю страну, а станцию пришлось буквально спасать за счет государства. Тогда износ оборудования достигал критических 75%, а за один отопительный сезон здесь произошло около 70 аварий.

После масштабных ремонтов ситуация начала постепенно меняться. Следующей зимой оборудование выходило из строя уже 45 раз, затем аварий было девять, в последнем сезоне — пять. За это время удалось существенно снизить и износ самой станции — сейчас он составляет чуть больше 43%. И теперь ТЭЦ больше не ждет экстренной помощи от государства. Но в этом году работы продолжаются. Здесь капитально ремонтируют два котлоагрегата. Пятый практически готов, закончить его должны до конца августа. На шестом выполнено больше 80% работ, завершение запланировано на конец сентября.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— На пятом котлоагрегате проведена замена экономайзера, изготовлены и смонтированы пакеты воздухоподогревателя первой ступени. Также отремонтировано вспомогательное оборудование — дымососы, дутьевые и мельничные вентиляторы, барабанно-шаровые мельницы. Аналогичный большой объем работ проводится и на шестом котлоагрегате, — рассказал директор Риддерской ТЭЦ Кирилл Голота.

Всего на ремонт двух котлов и тепловых сетей Риддера в этом году из резерва Правительства направили 2,6 млрд тенге. После завершения нынешней кампании износ станции должен снизиться еще примерно на два процента. Но после восстановления самой ТЭЦ слабым местом города оставались тепловые сети.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

От 91% износа — к постепенному обновлению

Еще три года назад теплосети Риддера были изношены больше чем на 90%. Сейчас этот показатель удалось снизить примерно на треть. Но на отдельных участках трубы давно исчерпали свой ресурс. Только на 12 наиболее проблемных отрезках, которые меняют в этом году, за последние пять лет произошло 33 аварии.

— По старым трубам сразу видно их состояние. Мы вот вскрыли участки и что видим? Большая накипь, стенка уже ненормативная, износ местами практически до 80%. На отдельных участках появились свищи, а значит, давления такие трубы уже не выдержат, — рассказал представитель подрядной организации Евгений Сергеев.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Всего в этом году в Риддере капитально ремонтируют 3,3 километра таких сетей, привлечены три подрядные организации. Из 12 участков десять уже готовы. Оставшиеся подрядчики должны закончить к началу сентября.

В результате износ теплосетей Риддера должен снизиться еще на несколько процентов. Но для жителей важнее не сам показатель. Надежда Григорьева живет в одном из районов, где проблемы с теплоснабжением повторялись годами.

— На протяжении многих лет у нас были постоянные перебои с горячей водой, порывы теплотрассы, проблемы с теплоснабжением. Поэтому сейчас мы очень надеемся, что после ремонта зимой будет тепло, как и в других районах Риддера. А ещё хотим получать горячую воду круглый год, не только летом, — говорит Надежда.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Масштаб нынешних работ жители почувствовали еще летом. В июле из-за ремонта станции весь город почти месяц оставался без горячей воды. После запуска ТЭЦ ее начали возвращать в дома, но больше 3 тысяч абонентов пришлось подключать позже уже из-за замены теплотрасс.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

В Усть-Каменогорске — дефицит тепловой энергии

Если Риддер последние несколько лет восстанавливает то, что было сильно изношено, то областной центр сталкивается уже с другой проблемой — город растет, ему становится тесно в существующих энергетических мощностях.

Пока же перед нынешней зимой здесь также идет большая ремонтная кампания. На двух ТЭЦ запланированы работы на 12 котлах и 10 турбинах. На теплоисточниках АО «Шыгыс Жылу» ремонтируют котлоагрегаты и вспомогательное оборудование котельных № 2, № 3, № 4 и № 5. На 27 августа готовность этих работ составляет 88%. Практически завершен и капитальный ремонт городских теплосетей — осталось обновить лишь около 200 метров из запланированных 2,3 километра.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Но параллельно в городе уже начали решать проблему, которая одной ремонтной кампанией не снимается. Сегодня Усть-Каменогорску не хватает более 280 гигакалорий тепловой мощности. Особенно активно застраивается левобережная часть города, и без увеличения мощности теплоисточников дальнейшее подключение новых объектов станет все сложнее.

Поэтому на Усть-Каменогорской ТЭЦ начали строительство нового энергоблока.

— Реализация проекта запланирована до декабря 2029 года. Новый энергоблок позволит получить дополнительно около 130 гигакалорий тепловой и почти 100 мегаватт электрической мощности. Во время строительства также планируется создать около 500 рабочих мест, — рассказал заместитель директора по ремонту Усть-Каменогорской ТЭЦ Жандос Тураров.

Новые мощности позволят в перспективе подключить к централизованному теплоснабжению больше 300 новых многоэтажных домов. То есть здесь речь идет уже не только о прохождении ближайшей зимы, но и о том, хватит ли городу тепла через несколько лет.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Что происходит в районах

Своя подготовка идет и в районах, где от одной котельной зачастую зависит теплоснабжение целого населенного пункта. По результатам комиссионных обследований были составлены дефектные акты, после чего из областного бюджета выделили средства на ремонт теплоисточников в Глубоковском и Курчумском районах, районах Алтай и Улкен Нарын.

В Глубоком ремонтируют сразу три котла и вспомогательное оборудование. В Белоусовке основные работы выполнены, параллельно обновляют тепловые сети. В поселке Алтайский котлы готовы на 93%, теплосети — на 90%. В районе Алтай общая готовность составляет около 90%. В Новой Бухтарме работы также выполнены примерно на 90%, в Серебрянске — на 80%. В Курчумском районе реконструкция котельной № 5 завершена на 80%. В районе Улкен Нарын готовность объектов составляет 75%, в Шемонаихинском районе — около 80%.

— Все работы находятся на постоянном контроле. Основной объем должен быть завершен в установленные сроки. Сейчас задача — закончить оставшиеся ремонты и обеспечить готовность оборудования непосредственно к отопительному периоду, — отметил Самат Даиров.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Таким образом, большая часть районных теплоисточников уже вышла на финишную прямую, но именно ближайшие несколько недель должны стать решающими для объектов, где ремонт еще продолжается.

Почему в Правительстве возник вопрос к готовности домов

На фоне высоких показателей по теплоисточникам отдельное внимание на недавнем заседании Правительства обратили на готовность многоквартирного жилого фонда ВКО. На тот момент показатель составлял только 89%. Но, как объяснили в профильном управлении, проблема оказалась не столько в самих домах, сколько в оформлении документов.

— На период проведения заседания Правительства готовность действительно составляла 89%. При этом во многих домах уже были проведены промывка, техническое обслуживание и опрессовка, но своевременно не оформлены акты готовности. Сейчас из 3047 многоквартирных домов готовы 2895, или 95%, — пояснил Самат Даиров.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Школы, больницы и учреждения социальной защиты к зиме уже готовы полностью. Подтверждающие акты есть у всех 303 объектов здравоохранения, 522 объектов образования и 12 учреждений социальной защиты. Теперь остается закрыть последние пять процентов жилого фонда. Причем здесь важен не только акт. Перед запуском отопительного сезона должны быть проверены внутридомовые системы, через которые тепло уже непосредственно поступает в квартиры.

Три миллиона тонн угля на зиму

Еще один обязательный запас перед холодами — топливо. Всего региону на отопительный сезон необходимо почти 3,1 млн тонн угля. Львиная доля предназначена для ТЭЦ и других теплоисточников, еще почти полмиллиона тонн — для коммунально-бытового сектора, из них населению — 451 тысяча, бюджетным организациям — 38,3 тысячи тонн.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

К концу августа бюджетные организации практически полностью сформировали необходимый запас. Население приобрело уже больше половины требуемого объема — 271 тысячу из необходимых 451 тысячи тонн, бюджетные организации — около 38 тысяч. Продажей топлива занимаются 18 региональных операторов, еще 13,2 тысячи тонн сейчас находятся непосредственно на угольных тупиках.

— Мы просим жителей не ждать наступления холодов. Обычно именно тогда резко растет спрос, появляются большие очереди на пунктах реализации. Поэтому необходимый объем угля лучше приобрести заранее, — отметил Самат Даиров.

А вот теплоисточникам предстоит завезти еще значительную часть сезонной потребности. Здесь важно учитывать, что уголь поставляется постепенно в течение отопительного периода, поэтому сравнивать текущий запас с полной потребностью на всю зиму напрямую некорректно.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Главная проверка начнется с морозами

По большинству показателей Восточный Казахстан действительно подходит к отопительному сезону с высокой готовностью. Все автономные котельные и социальные объекты уже готовы, жилой фонд — на 95%, ТЭЦ — на 89%, ремонт теплосетей — на 90%.

Причем за этими процентами в этом году стоят не только текущие ремонты. В Риддере за несколько лет удалось значительно снизить износ аварийной станции и сетей, в Усть-Каменогорске начали строить новые мощности, в районах ремонтируют котельные, до которых раньше зачастую доходили только точечные работы.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Но почти половина теплосетей области все еще остается изношенной, а часть ключевых ремонтов завершится только в сентябре. Поэтому окончательную оценку нынешней подготовке дадут уже не проценты в отчетах. Она станет понятна с первыми серьезными морозами — когда одновременно под полной нагрузкой заработают ТЭЦ, районные котельные, сотни километров теплосетей и системы отопления в домах. И особенно показательной снова станет зима в Риддере. Если город, который еще четыре года назад входил в отопительный сезон с десятками аварий, пройдет его спокойно, это будет куда убедительнее любой цифры готовности.

Ранее мы рассказывали, насколько Казахстан готов к отопительному сезону.