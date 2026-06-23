Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях — Президент Казахстана

Представителям европейского бизнеса также были презентованы возможности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как было подчеркнуто в речи, в рейтинге Global Financial Centers Index МФЦА занимает 1-е место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Здесь зарегистрировано более 5800 компаний из более чем 90 стран, в том числе почти 250 из ЕС. Через МФЦА компании из стран Европы уже вложили 307 млн долларов прямых иностранных инвестиций в виде долевого финансирования.

Глава государства призвал европейские финансовые и инновационные институты продолжить сотрудничество с МФЦА в продвижении устойчивого финансирования и финтех-технологий.

Говоря о развитии человеческого капитала, Президент Казахстана подчеркнул тот факт, что ЕС уже является ведущим партнером в области науки и образования.

— По всей стране уже действуют 40 международных академических и исследовательских центров, включая Университет прикладных наук Анхальта, Университет Лотарингии и Политехнический университет Марке. Казахстан также активно сотрудничает с ЕС через Erasmus+, Horizon Europe и другие программы. Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях. Для достижения этой цели мы подали заявку на ассоциированное членство в следующей рамочной программе Horizon Europe. Казахстан не просто строит экономику — мы укрепляем нашу роль регионального образовательного центра, который готовит высококвалифицированные кадры как для Центральной Азии, так и для других стран, — пояснил он.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС» в Брюсселе с участием представителей деловых кругов государств — членов Европейского союза. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе данного визита ожидается заключение коммерческих соглашений на сумму более 12 миллиардов долларов.

Глава государства заявил о готовности нашей страны выступить надежным партнером Европы в области критически важных минералов.