Великобритания стремится стать партнером Казахстана в области образования, укрепления бизнеса и предоставления больших возможностей для молодежи страны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы не говорим, что Казахстан или любая другая страна должна сделать конкретный выбор и выбрать в качестве торгового партнера Российскую Федерацию или Китай. Мы не заставляем вас делать этот выбор. Мы вас просим вести также и с нами торговые отношения. Это именно тот выбор, который мы хотим, чтобы вы сделали. Мы хотим быть вашим партнером в сфере образования, по укреплению бизнеса или предоставлению больших возможностей для молодежи вашей страны, — отметил Дэвид Кэмерон на встрече с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу.

Ранее глава МИД Великобритании сообщил о планах приглашать британские горнодобывающие компании для работы в Казахстан. Кроме того, он отметил, что в два раза будет увеличено финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов.

Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. Он также анонсировал подписание меморандума об открытии курсов казахского языка в Оксфордском университете.