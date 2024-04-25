В Оксфордском университете будут преподавать казахский язык

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу анонсировал подписание меморандума об открытии курсов казахского языка в Оксфордском университете на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил глава МИД РК, одна из общих ценностей для Казахстана и Великобритании — человеческий капитал. В последние годы активно развивается партнерство в сфере образования.

— Британская система науки и образования всегда выделяется своей привлекательностью для наших студентов и ученых. Например, в текущем году в Лондоне подписаны соглашения по партнерской и двудипломной программе между университетами «Нархоз» и «Queen’s». Согласно договоренностям колледжа «Primus Capital» и «Ardingly», в Казахстане также есть планы по открытию двух международных школ. Сегодня в Оксфордском университете будет подписан меморандум об открытии курсов казахского языка, — сообщил Мурат Нуртлеу.

По его словам, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по изучению нашей истории и культурного наследия был запущен ряд инициатив.