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    19:20, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    В Оксфордском университете будут преподавать казахский язык

    В Оксфордском университете будут преподавать казахский язык
    Фото: ox.ac.uk

    Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу анонсировал подписание меморандума об открытии курсов казахского языка в Оксфордском университете на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметил глава МИД РК, одна из общих ценностей для Казахстана и Великобритании — человеческий капитал. В последние годы активно развивается партнерство в сфере образования.

    — Британская система науки и образования всегда выделяется своей привлекательностью для наших студентов и ученых. Например, в текущем году в Лондоне подписаны соглашения по партнерской и двудипломной программе между университетами «Нархоз» и «Queen’s». Согласно договоренностям колледжа «Primus Capital» и «Ardingly», в Казахстане также есть планы по открытию двух международных школ. Сегодня в Оксфордском университете будет подписан меморандум об открытии курсов казахского языка, — сообщил Мурат Нуртлеу.

    По его словам, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по изучению нашей истории и культурного наследия был запущен ряд инициатив.

    — Например, в библиотеках британских университетов Оксфорд и Манчестер, а также в Национальном музее были обнаружены важные рукописи и книги, относящиеся к истории казахского народа. Пять веков назад, в 1562 году, была опубликована карта британского дипломата Энтони Дженкинсона «Казахия». Несомненно, такие богатые и точные данные в будущем найдут свою справедливую цену и станут основополагающим фактором, соединяющим две страны, — отметил министр.

    Теги:
    Вузы Дэвид Кэмерон Казахстан Образование Казахский язык Великобритания Мурат Нуртлеу
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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