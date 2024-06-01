Международный день защиты детей отмечают в Казахстане

По традиции этот день празднуется 1 июня в ряде стран, в том числе в Казахстане. Но не всегда, в США, к примеру, он приходится на второе воскресенье июня. Объединяет все эти даты одно — желание привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете, передает агентство Kazinform.

День защиты детей учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. А впервые отмечался в 1950 году. Детям посвящены также Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня), Всемирный день ребенка (20 ноября). Кроме того, на уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная СССР 13 июля 1990 года.

В Казахстане международный день защиты детей отмечается 1 июня. Обычно в этот день проходят массовые мероприятия: концерты, конкурсы детских рисунков, бесплатно раздают мороженое и много другое.

Кроме развлекательных мероприятий, в стране постоянно принимаются меры для формирования безопасной детской среды.

Так, принят и реализуется Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Также разработана национальная антибуллинговая программа «ДосболLike», она нацелена на формирование у обучающихся навыков конструктивного реагирования на конфликты, развитие социально-эмоциональных навыков, улучшение межличностных отношений и повышение уровня субъективного благополучия детей, в 14 регионах открыты центры психологической поддержки детей, принята методика по профилактике, выявлению и оказанию помощи детям-жертвам насилия. Создан государственный Единый телефон «111» доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Также на законодательном уровне ужесточена ответственность за насилие в отношении детей. 15 апреля был подписан Закон «по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, включающий меры для защиты детей и предотвращения насилия».

Кроме того, в Казахстане успешно реализуется проект по внедрению института наставничества, предоставляющего индивидуальную поддержку и помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Более 300 человек уже стали наставниками в 17 городах республики.

Одной из главных задач государства является обеспечение прав детей жить и воспитываться в семье. Сегодня из 21 387 детей-сирот 17 660 детей воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью более 1000 детей-сирот.

Вводится институт регионального уполномоченного по правам ребенка. В 20 регионах страны с 2022 года уже работают региональные уполномоченные. Законодательное закрепление их функций позволит выстроить системную работу по защите прав детей в регионах.

В целях привлечения внимания к ответственному, безопасному и продуктивному использованию цифровых технологий реализуются кампании по подключению родителей к программе «Родительский контроль» и «КиберТұмар» — защитим детей в цифровой среде.

Особое внимание уделяется формированию культуры питания в школах. Закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп. Впервые в 2023-2024 учебном году для более 1,6 млн детей организовано бесплатное питание. В целях организации качественного питания пересмотрены нормы питания детей в организациях образования.

А 1 февраля всем детям — гражданам Казахстана в ЕНПФ начислены первые средства из Национального фонда Республики Казахстан. Участниками программы стали почти 7 млн детей. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.

По состоянию на 1 мая 2024 года в рамках программы «Нацфонд — детям» АО «ЕНПФ» исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 5 845 заявлений на общую сумму 585 641,64 доллара США, из которых в целях улучшения жилищных условий исполнено 2 634 заявления на сумму 263 664,90 доллара США, для оплаты образования — 3 211 заявлений на сумму 321 976,74 долларов США.