Международный день защиты детей: список праздничных мероприятий в Алматы

В честь Международного дня защиты детей в Алматы пройдут праздничные мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

Мероприятия начнутся с 30 мая.

В городских библиотеках пройдут конкурсы детского рисунка и книжные выставки:

- 30 мая в 10:00 в библиотеке №6 состоится конкурс рисунков «Детский смех украшает мир»;

- в Государственном театре кукол 31 мая в 11:00 будет показан спектакль «Кот в сапогах», премьера которого состоялась в этом году, а затем юные зрители могут посмотреть постановку «Теремок» - в 14:30 на казахском языке и в 16:00 на русском.

Непосредственно 1 июня – в День защиты детей – в разных уголках мегаполиса пройдут праздничные программы:

- Главный концерт состоится в Центральном парке культуры и отдыха в 11:00. На сцене выступят звезды казахстанской эстрады, а также детские вокальные и танцевальные коллективы;

- в Доме-музее им. Д. А. Кунаева в 11:00 и в 15:00 будет проходить квест-игра параллельно с экскурсией на тему «Мой музей»;

- между тем в Мемориальном музее Н. Тлендиева в 12:00 пройдет открытый урок на тему «Путешествие в страну детства»;

Помимо этого в День защиты детей праздничные мероприятия пройдут в некоторых районах города:

- в Алатауском районе в 11:00 состоится экскурсия для детей в мультимедийный центр традиционной музыки, расположенный по адресу мкр. Нуркент, 5/11.

- в Ауэзовском районе в 11:00 в парке отдыха Family Park пройдет праздничный концерт, а также спортивные игры и творческие активности.

- в Алмалинском районе с 11:00 до 16:00 в парке Махатма Ганди будет организована концертная программа с участием лауреатов международных конкурсов и фестивалей, и ансамблей творческих организаций района.

- в Жетысуском районе в 10:00 в парке Гульдер состоится праздничный концерт с участниками программы Damu Bala, а также выставка, различные мастер-классы и турнир по шахматам.

- в Медеуском районе в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а также в 11:00 в мкр. Алатау пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов района.

- в Наурызбайском районе в 18:00 на территории амфитеатра по адресу Шугыла, 347, будет организована концертная программа, ярмарка поделок и выставка рисунков.

- в Турксибском районе в 10:00 в парке им. С. Сейфуллина состоится концертная программа с участием художественных коллективов и ансамблей, также для детей будут организованы различные квесты, творческие мастер-классы и спортивные игры.