17,6 тысячи детей-сирот воспитываются в казахстанских семьях
По данным Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, из 21 тысячи сирот в Казахстане 17,6 тысячи приняты в семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова сообщила, что ежегодно порядка тысячи детей-сирот в Казахстане находят свои новые семьи.
— Одной из наших задач является право детей жить и воспитываться в семье. Из 21 тысячи детей-сирот уже 17,6 тысячи воспитываются в наших казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в свою семью порядка тысячи детей-сирот, — сообщила Насымжан Оспанова на круглом столе «Обеспечение прав детей: задачи и достижения». -
В Казахстане внедрен институт наставничества. Уже работают порядка 300 человек, которые стали наставниками для детей сирот, — добавила она.