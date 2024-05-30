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    13:21, 30 Май 2024 | GMT +6

    17,6 тысячи детей-сирот воспитываются в казахстанских семьях

    сироты
    Фото: pixabay.com

    По данным Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, из 21 тысячи сирот в Казахстане 17,6 тысячи приняты в семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова сообщила, что ежегодно порядка тысячи детей-сирот в Казахстане находят свои новые семьи.

    — Одной из наших задач является право детей жить и воспитываться в семье. Из 21 тысячи детей-сирот уже 17,6 тысячи воспитываются в наших казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в свою семью порядка тысячи детей-сирот, — сообщила Насымжан Оспанова на круглом столе «Обеспечение прав детей: задачи и достижения». -
    В Казахстане внедрен институт наставничества. Уже работают порядка 300 человек, которые стали наставниками для детей сирот, — добавила она.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Семья Общество Усыновить ребенка в Казахстане
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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