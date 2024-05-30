17,6 тысячи детей-сирот воспитываются в казахстанских семьях

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова сообщила, что ежегодно порядка тысячи детей-сирот в Казахстане находят свои новые семьи.

— Одной из наших задач является право детей жить и воспитываться в семье. Из 21 тысячи детей-сирот уже 17,6 тысячи воспитываются в наших казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в свою семью порядка тысячи детей-сирот, — сообщила Насымжан Оспанова на круглом столе «Обеспечение прав детей: задачи и достижения». -

В Казахстане внедрен институт наставничества. Уже работают порядка 300 человек, которые стали наставниками для детей сирот, — добавила она.