Как отметят День защиты детей в Астане

1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. В честь первого праздника лета в пяти районах Астаны пройдут десятки разноплановых мероприятий, в том числе концерты, акции, выставки, соревнования, творческие фестивали и многое другое, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

30 мая в 18:00 в Амфитеатре состоится церемония открытия сезона «Жасыл ел».

В 10 утра 31 мая в теннисном центре «Билайн Арена» общественный фонд «Бақытты шаңырақ» организует праздничное мероприятие для детей.

В это время в парке жилого массива «Железнодорожный» жителей приглашают на показательные выступления по мотокроссу «ЮНИМОТО».

30 мая в 10 часов в Доме дружбы состоится круглый стол «Защита детей – защита будущего страны».

С 18 часов будет организована концертная программа в формате плавающего театра на реке Есиль с участием артистов эстрады.

В это же время в парке влюбленных организуют ярмарку продукции европейских стран с развлекательной программой.

На площадке у здания Дворца школьников им. М.Утемисова ждут гостей на фестиваль уличного искусства «Энергия детства».

На Аллее писателей в 12:00 можно посетить танцевальный флешмоб «Здоровый образ жизни - здоровая семья» и праздник детства «Балғын балалар - біздің болашағымыз».

В 12-14 часов в парке Жерұйық также организуют праздничные концерты «Здравствуй, лето!» и «Елдің бақыты - балалық шағы».

В Триатлон-парке в это же время проведут семейный забег «Ailand Family Run».

В течение дня в парке аттракционов около центра семейного отдыха Ailand будет проходить летний фестиваль с анимационной программой для детишек.

В сквере Коргалжын жилого массива Коктал с 10 часов утра гостей ждет концертная программа «Koktal Junior».

Театр кукол к празднику подготовил сказку М.Аргимбаева «Элвин и жители волшебного леса». Показы – в 12:00 и 16:00.

31 мая в ТРЦ «Mega Silk Way» выступит московский цирк Никулина. Представления будут проходить с 1 по 25 июня.

31 мая с 11 часов в парке Коктал пройдут веселые старты для детей с особыми образовательными потребностями.

В парке Жерұйық в 15 часов того же дня организуют спортивные национальные игры по перетягиванию каната, поднятию гири, асык ату и т.д.

В Триатлон-парке в 15 часов состоятся традиционные веселые старты «Папа, мама и я – вместе дружная семья».

Концерт «Бақытты балалар – бейбіт елдің тірегі» астанчане могут посетить в жилых массивах Кирпичный, Казгородок, Өндіріс и в парке Ататюрк в 11:00. На последней локации гостей ждут рисунки на асфальте, веселые старты для детей, выступления аниматоров и раздача сладких подарков.

В парках Жетісу и Столичный в 15 часов устроят веселые старты среди особенных детей.

1 и 2 июня в парке Жетісу с 10 утра будет работать семейный фестиваль «Бөпе fair».

Со 2 по 10 июня в парке аттракционов у ЦСО Ailand организуют ежедневную шоу-программу для детей с караоке, танцевальными баттлами, играми и конкурсами.

В 6:30 утра в Триатлон-парке 1 июня стартуют участники благотворительного забега «Charity Samruk Marathon – 2024».

1 и 2 июня на городской площади пройдет фестиваль «Creative Summer» с 14:00 до 20:00.

1 июня в 15 часов на Арбате состоится караоке «Қара, оқы», юные участники смогут исполнить популярные песни на сцене.

1 июня в столичном Амфитеатре в течение всего дня будет проходить детский фестиваль творчества и спорта.

В 11 часов 1 июня в жилом массиве «Пригородный» пройдет праздничный концерт для детей.

В сквере Айгыржал в жилом массиве «Уркер» в 14:00 начнется концерт с шоу-программой и аниматорами для детей.

На открытых площадках во всех пяти районах столицы будут проходить праздничные концерты.

Театр «Жастар» в 11:00 и 12:30 приглашает юных зрителей на сказку Л.Толстого «Буратино».

В этот же день в 15:00 на понтонной сцене на набережной реки Если пройдет праздничный концерт.

2 июня пройдет велопробег «Ерекше әлем» по объездной дороге Косшы- Ильинка с 9:00 до 13:00.

Симфонический оркестр столичной филармонии выступит с благотворительным концертом «Балалардан балаларға базарлық», этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» проведет День открытых дверей, а русский театр драмы имени Горького приглашает на показ сказки Супонина «Коза-Дереза».

По инициативе районных акиматов для детей из малообеспеченных семей в честь праздника организуют походы в кино, музеи, театры.

В районах столицы ко Дню защиты детей официально откроют несколько новых дворовых пространств.