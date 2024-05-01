Что дает нашим детям «закон Салтанат»

Недавно принятый закон о бытовом насилии в Казахстане, так называемый «закон Салтанат», вызвал в обществе большой резонанс. В нем прописана нулевая терпимость в отношении насильников и абьюзеров, что дает определенные гарантии в защите от домашнего насилия. Аналитический обозреватель агентства Kazinform решила детальнее изучить этот закон и рассмотреть его под другим углом – с точки зрения защиты прав детей.

Нулевая терпимость к насилию

Сенат Казахстана 11 апреля одобрил в двух чтениях поправки в закон об обеспечении прав женщин и детей. А 15 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Теперь, согласно закону, за побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность. Если же насилие и жестокое обращение было направлено на детей, то возможность примирения сторон исключается. Принятые поправки в законе одобрили в ООН. Постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори выразила свою признательность Казахстану, назвав это важным шагом на пути искоренения домашнего насилия.

В нормативных актах также прописали, что обидчики, совершившие насилие в семье, теперь будут обязаны работать с психологами, а в определенных случаях им запретят проживать в одном доме с жертвой насилия. За истязание насильникам грозят общественные работы до 600 часов либо лишение свободы до 3-х лет. За нанесение среднего вреда здоровью — лишение свободы до 2-х лет. За тяжкий вред здоровью — от 3 до 8 лет тюремного заключения.

За педофилию и убийство малолетнего предусматривается пожизненное лишение свободы. Кроме того, поправки предусматривают уголовную ответственность за доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие самоубийству. За это грозит до трех лет тюрьмы. За доведение до суицида несовершеннолетних — лишение свободы от 5 до 9 лет.

В принятом законе также ввели новый состав преступления — пропаганду самоубийства. За это ожидает штраф до 200 МРП. Если же пропаганда повлекла самоубийство — лишение свободы от 3 до 5 лет.

Впервые в стране вводится административная ответственность за буллинг детей в виде штрафа в размере от 10 до 30 МРП. Родителям или другим законным представителям за неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего будет грозить штраф в 10 МРП.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, Казахстан ратифицировал 15 международных документов о правах ребенка за годы независимости.

Фото: instagram.com/zakiyevadinara

- Недавними изменениями также ужесточено наказание за все формы насилия в отношении личности, в том числе детей. Это: исключение примирения за все уголовные преступления, связанные с насилием в отношении детей; ужесточение санкции за средний, тяжкий вред здоровью, истязание; пожизненный срок за педофилию; уголовная ответственность за приставание сексуального характера в отношении детей; криминализация насилия: уголовная ответственность за побои и нанесение легкого вреда здоровью; содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка; ответственность за буллинг, запрет на высадку ребенка из автобуса; лицензирование детских учреждений, - ответила она на запрос редакции.

Последняя редакция закона вносит свои изменения во многие нормативно-правовые акты страны. К примеру, есть даже изменения в Закон об образовании и предпринимательский кодекс.

Мало кто знает, что с 2020 года в Казахстане действует контакт-центр «Экстренной службы 111». Его открыли для того, чтобы дети и взрослые могли обратиться за помощью, чтобы сообщать о семье, которая находится в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия, а также нарушении прав детей.

Центры поддержки семьи будут работать по единым стандартам

В 2023 году в Казахстане приняли План действий в области прав человека и верховенства закона на 2024-2025 годы. План включает регулирование статуса региональных уполномоченных по правам ребенка, усиление мер защиты от семейно-бытового насилия, пересмотр законодательства о регистрации детей, рожденных вне медицинских учреждений, а также решение проблемы детского труда.

Также был принят Социальный кодекс, который увеличивает возраст для пособий на ребенка с двенадцати до восемнадцати месяцев, и значительно улучшает социальную защищенность граждан. Так, с 2025 года черту бедности для назначения АСП будут определять за счет медианного дохода казахстанцев. Благодаря такой мере увеличится число детей, имеющих право на ее получение.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

В 2023 году Казахстан внедрил «Цифровую карту семьи» - систему управления информацией, охватывающую 19,7 млн человек. Она направлена на усиление мониторинга семьи, упрощение доступа к средствам социальной защиты и активное информирование граждан об их правах.

- Цель Центров поддержки семьи – сопровождение семей и оказание им комплексной адресной помощи, обеспечение всем спектром государственных услуг (трудоустройство, лечение, документирование, пособия, постановка в очередь на жилье и т.д.) для вывода их из ТЖС, предоставляющих временное размещение женщинам с детьми, всего буду работать 234 центра до 2025 года. В некоторых районах такие центры уже функционируют, всего 68. Наша задача внедрить единый стандарт работы в существующие центры и открыть еще в 152 районах, - комментирует Динара Закиева.

«Все дети равны в своих правах»

«Никах» является браком, заключенным по законам исламского семейного права. Сегодня большинство казахстанцев не пренебрегают этим религиозным обрядом, и вслед за свидетельством о браке идут в мечеть. Однако, есть и те, кто не стремится заключать официальный союз, пребывая таким образом в гражданских отношениях. Несмотря на то, что «никах» - обряд бракосочетания в исламе, юридическую силу в Казахстане он не несет и неизвестно, насколько защищены дети в таком браке. В соответствии с законодательством о браке и семье, бракосочетание в мечети не может быть заменой этой процедуры.

Казахстанский имам Нурлан Байжигитулы подтверждает, что выдаваемое в мечети свидетельство о браке не является официальным документом, а заключение официального брака считается обязательным действием.

Чтобы сделать обряд бракосочетания «никах» в казахстанских мечетях, в первую очередь требуют свидетельство о регистрации брака. Также необходимо присутствие родителей молодоженов и свидетелей. Религиозный деятель отметил, что в проведении «никах» отказывают в тех случаях, когда нет документов, удостоверяющих личность, а также свидетельства о заключении брака. Причиной отказа может быть и не согласие родителей. В особенности важно согласие родителей невесты. Если родители не присутствуют по каким-либо причинам, имам должен получить их согласие хотя бы по телефону.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

- Мы являемся светским государством, поэтому решение судей о расторжении брака является законным основанием для расторжения брака и расторжения также мусульманского брака. Если государственные органы расторгли брак, в любом случае он считается прерванным. По шариату мужчина должен произнести трижды слово «талак», со всей ответственностью принятия решения, - сказал имам.

Как отмечает религиозный деятель, временного «никах» не бывает.

- Повторного «никах» не существует, также как и нет срока годности у церемонии «никах». Развод происходит после смерти одного из супругов, либо от официального решения о расторжении брака государственными органами РК. Бывают случаи, когда во время ссор, мужчина говорил слова «талак», но потом пара решает сделать повторный брак по шариату. В таких случаях, если есть основания на повторный брак, мы отправляем такие пары в отдел ДУМК в отдел фетв, где выносят решения, - пояснил он.

При наличии беременности у девушки, «никах» не запрещается. Что касается детей, рожденных вне брака, имам полностью солидарен с мнением детского омбудсмена в Казахстане.

- В соответствии с Конституцией РК все люди, в том числе дети, равны в своих правах, нет никакого деления и разделения на какие-либо категории, - сказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Имам Нурлан Байжигитулы также подчеркивает, что ни у кого нет права унижать ребенка, будь он рожденный в браке или вне брака.

- У многих есть такое предопределение, что если ребенок внебрачный, то от него можно отрекаться и ограничивать его права в духовной службе и так далее. Ребенок не несет ответственность за то, при каких обстоятельствах он был рожден. Ответственны за это родители. В народе говорят «тастанды бала», чтобы не поощрять отношения вне брака и рождение детей в таких союзах и не быть примером для других. Но, в любом случае, ребенок ни в чем не виноват и заслуживает поддержки и равных прав во всем, - высказал мнение имама.

Что говорят юристы

В Казахстане права ребенка закреплены в Конституции РК, Кодексе «О браке (супружестве) и семье», Законах РК «О правах ребенка», «Об образовании», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» и других нормативных правовых актах.

Большинство юристов в защите прав человека опираются на Конституцию РК. Помимо уголовных и административных кодексов, также действуют такие нормативные документы как Кодекс о защите прав ребенка и Кодекс о браке и семьи.

Сам факт рождения ребенка должен подтверждаться получением свидетельства о рождении, в котором указываются данные отца и матери новорожденного. По достижении ребенком одного года, к регистрации рождения ребенка дополнительно прилагается медицинское свидетельство о рождении.

- Каждый случай рассматривается в отдельности. К примеру, если отец ребенка неизвестен, но есть предположение, что тот или иной мужчина является отцом ребенка, в таком случае в ходе судебного разбирательства назначается судебно-медицинская экспертиза, в которой подтверждается, действительно ли данный человек является биологическим отцом ребенка. И только после подтверждения факта отцовства, можно официально заявлять об этом, - отмечает адвокат Аблайхан Нуртаев.

В случае возникновения спорных моментов или когда один из родителей уклоняется от своих родительских обязанностях, появляется необходимость в судебных разбирательствах.

30 лет назад Казахстан подписал Конвенцию о правах ребенка. Всего наша страна ратифицировала 15 международных документов о правах ребенка. Текущая редакция закона охватывает множество смежных законов и кодексов и это дает дополнительную надежду на то, что права детей в Казахстане будут соблюдены в полной мере.