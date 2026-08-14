Метро Алматы остановилось после масштабного отключения электроэнергии

В Алматы временно приостановили работу метрополитена из-за полного отключения внешнего электроснабжения. Пассажиров эвакуировали из поездов и со станций, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появились кадры, на которых пассажиры, оказавшиеся в метро, пешком добираются до станции.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена Алматы, движение поездов было временно остановлено сегодня в 15:11.

— Станции метро временно закрыты на вход и выход до восстановления электроснабжения и подачи напряжения на контактный рельс. Жертв и пострадавших нет. О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

Все пассажиры были эвакуированы из поездов и со станций метро.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, сейчас энергетики занимаются восстановлением сетей.

В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

Напомним, массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут случился в Алматы и спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах. Дополнительные сложности для автомобилистов создали ограничения движения в районе Центрального стадиона. В частности, проспект Абая на участке от улицы Сейфуллина до улицы Байзакова остается перекрытым в связи с проведением концерта американского рэпера Канье Уэста.

Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии. Подробнее о причинах читайте здесь.