KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Метро Алматы остановилось после масштабного отключения электроэнергии

    В Алматы временно приостановили работу метрополитена из-за полного отключения внешнего электроснабжения. Пассажиров эвакуировали из поездов и со станций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Метро Алматы
    Фото: КГП «Метрополитен города Алматы»

    В социальных сетях появились кадры, на которых пассажиры, оказавшиеся в метро, пешком добираются до станции.

    Как сообщили в пресс-службе метрополитена Алматы, движение поездов было временно остановлено сегодня в 15:11.

    — Станции метро временно закрыты на вход и выход до восстановления электроснабжения и подачи напряжения на контактный рельс. Жертв и пострадавших нет. О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

    Все пассажиры были эвакуированы из поездов и со станций метро.

    Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, сейчас энергетики занимаются восстановлением сетей.

    В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

    Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

    Напомним, массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут случился в Алматы и спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах. Дополнительные сложности для автомобилистов создали ограничения движения в районе Центрального стадиона. В частности, проспект Абая на участке от улицы Сейфуллина до улицы Байзакова остается перекрытым в связи с проведением концерта американского рэпера Канье Уэста.

    Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии. Подробнее о причинах читайте здесь.

    Сбой Электроэнергия Регионы Казахстана Транспорт Отключения света Алматы Метро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор